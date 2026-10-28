Seguridad

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que llevaba 19 días desaparecida en Corrientes

La mujer, de 52 años, se desempeñaba como directora de una escuela rural en el sur de la provincia.

Los investigadores realizaron varias búsquedas por la desaparición de Nancy Godoy. Imagen: El Litoral
Los investigadores realizaron varias búsquedas por la desaparición de Nancy Godoy. Imagen: El Litoral
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hallaron en Corrientes el cuerpo de Nancy Godoy, docente rural desaparecida hace 19 días, en el marco de una causa por femicidio que cuenta con cinco detenidos.
  • La docente dirigía una escuela rural en la estancia El Curupí. La Justicia secuestró ropa quemada y dictó prisión preventiva para el capataz y puesteros del lugar.
  • El hallazgo permitirá a los investigadores realizar peritajes forenses decisivos para esclarecer la mecánica del crimen y definir la imputación final de los acusados.
Resumen generado con IA

El cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que estaba desaparecida desde hacía 19 días en Corrientes, fue encontrado, según confirmaron fuentes judiciales. Por el caso hay cinco personas detenidas, mientras la investigación avanza para esclarecer las circunstancias del crimen.

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Godoy se desempeñaba como directora de la Escuela N° 626 del paraje El Malezal, en el sur de la provincia. Allí estaba a cargo de un pequeño grupo de alumnos, hijos de trabajadores rurales de la estancia El Curupí, donde también cumplía sus funciones docentes.

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En las últimas horas, el juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, había dictado la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, señalados como presuntos autores materiales del femicidio.

La misma medida ya había alcanzado a Rosa Leguizamón y Sergio Nahuel Rojas, una pareja de puesteros que trabajaba en el establecimiento rural. Según las imputaciones informadas, Rojas está acusado de coautoría de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple en calidad de autora.

Prendas quemadas y elementos bajo investigación

Durante los últimos procedimientos realizados en sitios considerados relevantes para la causa, los investigadores encontraron prendas de vestir quemadas en una tapera utilizada por Zarza, quien se desempeñaba como capataz del establecimiento.

En el lugar, ubicado a unos 150 metros de la escuela donde trabajaba Godoy, también se halló un bozal. Ambos elementos quedaron incorporados a las actuaciones judiciales para su análisis.

La estancia El Curupí es utilizada para actividades agropecuarias y como coto de caza. En ese ámbito rural se concentraron parte de las tareas de búsqueda y las medidas de investigación destinadas a reconstruir lo ocurrido con la docente.

El hallazgo del cuerpo constituye un avance clave en una causa que llevaba casi tres semanas sin conocer el paradero de la mujer. Ahora, los investigadores deberán profundizar las pericias para determinar las circunstancias de la muerte y precisar la responsabilidad de cada uno de los detenidos.

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