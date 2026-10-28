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Un diputado aseguró que golpearon a Milei en Catamarca, pero La Libertad Avanza lo desmintió

El legislador libertario Adrián Brizuela afirmó que el Presidente sufrió golpes durante su ingreso a un hotel y advirtió sobre posibles fallas en el operativo de seguridad.

Un diputado aseguró que golpearon a Milei en Catamarca, pero La Libertad Avanza lo desmintió
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Libertad Avanza desmintió al diputado Adrián Brizuela, quien afirmó que Javier Milei fue golpeado al ingresar a un hotel durante su visita oficial a Catamarca.
  • Brizuela denunció fallas de seguridad tras la llegada del mandatario, pero el oficialismo aseguró que el operativo fue normal y que Milei solo recibió el afecto de simpatizantes.
  • Pese a la controversia interna sobre su custodia, el Presidente mantiene su agenda en la provincia para inaugurar una planta de carbonato de litio junto a la minera Río Tinto.
Resumen generado con IA

Un episodio confuso se produjo durante la llegada de Javier Milei a San Fernando del Valle de Catamarca, luego de que el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Adrián Brizuela asegurara que el Presidente había recibido golpes al ingresar a un hotel. Horas después, el espacio libertario difundió un comunicado para desmentir esa versión y sostener que el mandatario no sufrió ninguna agresión.

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Las declaraciones de Brizuela generaron preocupación en torno al operativo de seguridad presidencial. El legislador habló con la prensa local mientras Milei era recibido por militantes y simpatizantes que se habían congregado en el establecimiento para saludarlo.

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“Lo golpearon, está con dolor en el cuello, salió golpeado y lo subieron a la habitación”, afirmó el diputado. Además, cuestionó el procedimiento de ingreso del jefe de Estado. “Algo falló ahí en la seguridad del Presidente”, agregó.

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Sin embargo, desde La Libertad Avanza rechazaron esa versión. “Informamos que el mandatario no recibió ningún golpe durante su ingreso al establecimiento donde se realizó la actividad”, dijeron en un comunicado.

El documento también describió la llegada de Milei como un encuentro marcado por el acompañamiento de sus seguidores. Según el espacio oficialista, el Presidente “disfrutó de un cálido y multitudinario recibimiento” por parte de referentes y simpatizantes que se acercaron para expresarle su apoyo.

En relación con el dispositivo de protección del mandatario, LLA aseguró que “el operativo de seguridad se desarrolló con normalidad y cumplió con los protocolos previstos”, en línea con los procedimientos aplicados durante las distintas actividades públicas que Milei encabezó en el país.

De esta manera, las declaraciones del diputado y la respuesta partidaria dejaron expuestas dos versiones contrapuestas sobre lo ocurrido durante el ingreso del Presidente al hotel catamarqueño.

La agenda de Milei en Catamarca

El episodio se produjo durante la primera visita oficial de Milei a Catamarca, donde el mandatario tiene previsto participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la compañía Río Tinto, en el marco del Día del Minero.

El Presidente fue recibido por el gobernador Raúl Jalil y, como parte de su agenda, se trasladará junto con su comitiva en un avión Hércules hasta el salar, donde será recibido por el director ejecutivo de Río Tinto, Simón Trott, y el gerente general de la compañía en la Argentina, Ignacio Costa.

La actividad incluye una recorrida por las instalaciones industriales, con especial atención en el sector de producción de carbonato de litio. Cerca de las 11 está previsto el acto oficial de inauguración.

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