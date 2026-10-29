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Las promociones podrían volver también en Primera División: la propuesta que presentó Lanús en la AFA

El "Granate" planteó extender el sistema a la Liga Profesional, que quedó excluida del regreso de las promociones en el resto de las categorías. La iniciativa será analizada por los dirigentes en próximas reuniones.

Las promociones podrían volver también en Primera División: la propuesta que presentó Lanús en la AFA
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lanús propuso en la AFA reimplementar las promociones entre la Liga Profesional y la Primera Nacional para definir descensos y ascensos en el fútbol argentino.
Resumen generado con IA

Una semana después de que la AFAconfirmara el regreso de las promociones en las distintas categorías del fútbol argentino, con excepción de la Liga Profesional, surgió la posibilidad de extender el sistema también a la máxima división. La iniciativa fue planteada por Lanús durante la última reunión del Comité Ejecutivo y quedó pendiente de análisis.

“El club Lanús realizó la moción. Seguramente, será un tema que iremos desarrollando en las próximas reuniones. Habrá una Comisión que la analice, como hicimos con cualquier otro de los temas”, explicó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos.

El antecedente de la promoción en Primera

En la máxima categoría, las promociones se disputaron entre las temporadas 1999/00 y 2011/12. Durante ese período, los dos últimos equipos de la tabla de promedios descendían directamente, mientras que otros dos debían defender su lugar frente a clubes de la B Nacional.

Las series se definían a dos partidos: el primero se jugaba en el estadio del equipo de la categoría inferior y la revancha, en la cancha del representante de Primera. Este último contaba con ventaja deportiva y conservaba su lugar en la división superior en caso de igualdad en el resultado global.

La propuesta de Lanús vuelve a poner sobre la mesa aquel mecanismo, aunque por ahora su eventual regreso a la Liga Profesional sigue sin una definición.

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