Con River como único club que se manifestó en contra, la AFA aprobó el nuevo formato de la Primera División

Resumen para apurados
- La Liga Profesional de AFA aprobó en Buenos Aires un nuevo formato de Primera División para 2027 con 30 clubes, recibiendo solo la oposición de River.
- El sistema unificará la tabla en 30 fechas divididas en Apertura y Clausura con playoffs, además de premiar al líder anual, sin reducir la cantidad de equipos.
- Representa el séptimo cambio de torneo bajo la gestión de Tapia y consolida el esquema masivo de clubes, postergando el reclamo de volver al formato tradicional.
La Primera División del fútbol argentino tendrá un nuevo formato a partir de 2027. El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional aprobó este jueves una reforma que modificará la estructura de los torneos, aunque mantendrá los 30 equipos y los campeonatos Apertura y Clausura. Será el séptimo cambio de sistema desde que Claudio Tapia asumió la presidencia de la AFA, en marzo de 2017.
La propuesta busca corregir algunas de las desigualdades del modelo actual, pero no contempla el regreso al campeonato largo tradicional, con 20 equipos y todos contra todos. En cambio, la casa madre de nuestro fútbol optó por una fórmula intermedia: todos los clubes compartirán una tabla general, aunque cada mitad del año tendrá su propia competencia y su correspondiente campeón.
La iniciativa, impulsada por Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, llegó a la reunión con el respaldo de Tapia. River fue la única institución que se manifestó en contra. A través de Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, el club de Núñez expresó su desacuerdo con la propuesta y volvió a cuestionar la permanencia de 30 participantes en la máxima categoría.
Tapia respondió que la cantidad de equipos ya había sido discutida en otras oportunidades y preguntó si algún dirigente apoyaba reducirla. Nadie levantó la mano. De esa manera, el número de participantes continuará sin modificaciones.
Cómo se jugará el torneo desde 2027
La principal novedad será la eliminación de las dos zonas de 15 equipos. Los 30 clubes integrarán una misma tabla y disputarán 30 fechas durante el año: cada uno enfrentará una vez a los otros 29 y repetirá únicamente su clásico.
Las primeras 15 jornadas corresponderán al Apertura. Una vez completada esa etapa, los 16 mejores de la clasificación avanzarán a los playoffs. Los octavos de final y los cuartos se jugarán a partido único, en la cancha del equipo mejor ubicado. Las semifinales y la final, en cambio, se disputarán en terreno neutral.
Tras el receso comenzará el Clausura, con el calendario desde la fecha 16 hasta la 30. Aunque los partidos continuarán en la misma secuencia, la tabla de ese campeonato arrancará de cero: los puntos del Apertura no se trasladarán al segundo torneo, pero sí seguirán computándose para la clasificación anual.
El Clausura repetirá el mismo sistema de definición. De esa manera, cada temporada tendrá dos campeones, uno por cada torneo corto. Además habrá un tercero; el equipo que termine primero en la tabla anual, resultado de sumar los puntos de las 30 fechas.
Qué cambia y qué se mantiene
La reforma apunta a resolver dos cuestionamientos del sistema vigente. Por un lado, los clubes acumulaban puntos en una tabla general pese a no enfrentarse a los mismos rivales durante la fase de grupos. Por otro, la clasificación a los playoffs dependía de la posición en cada zona, sin considerar necesariamente el rendimiento comparado entre ambas.
Con el nuevo esquema, todos los equipos tendrán los mismos rivales, aunque el orden del calendario podrá generar diferencias en el nivel de dificultad de cada mitad de la temporada.
La clasificación a las copas internacionales y el sistema de descensos no sufrirán modificaciones. Tampoco prosperó la alternativa que proponía otorgar al tercero de la tabla anual una plaza en la Copa Sudamericana y al noveno la posibilidad de disputar un repechaje para la Libertadores.
El séptimo cambio de la era Tapia
Desde la llegada de Tapia a la presidencia de la AFA, el fútbol argentino atravesó distintas modificaciones. En 2017 se disputaba un campeonato largo de 30 equipos, todos contra todos a una rueda, que consagró a Boca. Después llegaron la Copa de la Superliga, la Copa Diego Maradona y la Copa de la Liga, que combinó zonas y eliminatorias.
En 2025, con el regreso a los 30 participantes, volvieron los Apertura y Clausura, pero con dos zonas de 15 y playoffs. Ahora, el sistema que comenzará en 2027 buscará combinar la tabla general con las definiciones de los torneos cortos.
El fútbol argentino vuelve a cambiar de formato, aunque sigue lejos de un campeonato largo tradicional.