Con River como único club que se manifestó en contra, la AFA aprobó el nuevo formato de la Primera División

La iniciativa, impulsada por Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, llegó a la reunión con el respaldo de Tapia. River fue la única institución que se manifestó en contra. A través de Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, el club de Núñez expresó su desacuerdo con la propuesta y volvió a cuestionar la permanencia de 30 participantes en la máxima categoría.