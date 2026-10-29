Se terminó el sueño, vuelven las preocupaciones: el golpe de realidad que recibió Atlético Tucumán

Un golpe de realidad. Ni más ni menos. Esa es la sensación que domina el mundo “decano” tras la dolorosa eliminación en las semifinales de la Copa Argentina. El viaje de ensueño que significó la gran campaña en el certamen, y que durante buena parte del año permitió sobrellevar los malos tragos de la Liga Profesional, llegó a su fin entre lágrimas. También terminó el éxodo hacia Salta, que movilizó a miles de tucumanos y, horas más tarde, los devolvió a casa por una ruta cargada de tránsito, bajo un cielo encapotado y una lluvia persistente. Casi una representación simbólica de la desazón que atravesaban los hinchas de Atlético.