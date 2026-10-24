Concepción FC y Ateneo, cara a cara por un lugar en las semifinales

Resumen para apurados
- Concepción FC y Ateneo disputan este domingo en Concepción la ida de los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur por un boleto a semifinales.
- Concepción avanzó por penales ante Experimental y recupera a Peralta, mientras que Ateneo eliminó a Central Norte con un global de 6-2 y suma a Matías Smith.
- El ganador de este duelo tucumano quedará a un paso de la final por el ascenso al Federal A, tras completarse la llave en el partido de vuelta en Alderetes.
Los cuartos de final del Regional Federal Amateur pondrán frente a frente a dos equipos tucumanos que aspiran a seguir avanzando. Concepción FC y Ateneo Parroquial Alderetes comenzarán a definir este domingo una serie que promete paridad, experiencia y detalles que pueden resultar determinantes.
Los "Cuervos del Sur" llegan respaldados por una campaña sólida: sumaron 16 de los 18 puntos posibles en la fase inicial y eliminaron por penales a Experimental. Además, lideran invictos la zona E del Clausura de la Liga Tucumana.
El equipo dirigido por Mario Suárez intentará aprovechar su fortaleza como local y el acompañamiento de su gente. Para este encuentro, el entrenador podrá recuperar al defensor Mariano Peralta, quien cumplió su sanción y podría regresar a la zaga junto a Franco Barrera.
Otro de los argumentos de Concepción es Matías Barboza. El volante conduce el juego, aporta claridad en la circulación y también tiene llegada al gol. “Va a ser un partido muy duro. Será fundamental tratar de hacernos fuertes en casa; pero, sobre todo, que podamos cristalizar las situaciones”, analizó el “Mago”, que también destacó el apoyo de los hinchas, a quienes considera “un jugador más”.
Ateneo quiere dar el golpe
El "Expreso del Este" también llega con motivos para ilusionarse. Fue el mejor de su zona en la fase clasificatoria, con cinco puntos, y viene de eliminar a Central Norte con un contundente global de 6 a 2.
La principal novedad será la posible presencia de Matías Smith, quien cumplió las tres fechas de suspensión que arrastraba de su paso por Tucumán Central, en el Federal A. En principio, podría ingresar por Agustín Lobo. Matías González, en cambio, deberá cumplir una fecha más de sanción.
La dupla técnica integrada por Maximiliano Romano y Sergio Lobo buscará aprovechar las condiciones de Smith en el mano a mano y las opciones ofensivas por los costados, con Luciano Ruiz y Gonzalo Reyes. La prioridad será mantener el orden y evitar errores ante un rival que intentará imponer condiciones.
“Es una llave durísima. El que cometa menos errores se va a quedar con la serie”, resumieron desde el entorno del "Expreso".
Probables formaciones
Concepción FC: Pedro Villarreal; Pablo Sánchez, Franco Barrera, Mariano Peralta y Tomás Romero; Ariel Pérez, Mauro Galván, Víctor Rodríguez y Brahian Collante; Matías Barboza y Facundo Cruz. DT: Mario Suárez.
Ateneo Parroquial Alderetes: José Fernández; Federico Torres, Agustín Smith, Santiago Vizcarra y Jeremías Fernández; Exequiel Narese, Matías Perdigón, Matías Smith y Luciano Ruiz; Gonzalo Reyes y Javier Bayk. DT: Maximiliano Romano y Sergio Lobo.
Cancha: Concepción FC.
Día y hora: domingo 24 de octubre, desde las 18.
Árbitro: Rodrigo Ballestero.
(Producción periodística: Carlos Oardi)