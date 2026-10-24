Concepción FC y Ateneo, cara a cara por un lugar en las semifinales

Otro de los argumentos de Concepción es Matías Barboza. El volante conduce el juego, aporta claridad en la circulación y también tiene llegada al gol. “Va a ser un partido muy duro. Será fundamental tratar de hacernos fuertes en casa; pero, sobre todo, que podamos cristalizar las situaciones”, analizó el “Mago”, que también destacó el apoyo de los hinchas, a quienes considera “un jugador más”.