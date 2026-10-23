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Liga Tucumana: Central Norte goleó y San Martín, All Boys y Famaillá también ganaron en el Clausura

Se disputaron cuatro partidos pendientes del torneo, con victorias importantes en los grupos A, B y D. Los resultados comienzan a modificar el panorama de las distintas zonas.

GOLEADA CONTUNDENTE. Central Norte venció 5-0 a Juventud Unida en Tafí Viejo, en uno de los partidos pendientes del Torneo Clausura de la Liga Tucumana.
GOLEADA CONTUNDENTE. Central Norte venció 5-0 a Juventud Unida en Tafí Viejo, en uno de los partidos pendientes del Torneo Clausura de la Liga Tucumana. Gentileza Belén Rodríguez
Por Redacción Deportes Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • Central Norte, San Martín, All Boys y Famaillá ganaron sus partidos pendientes del Clausura de la Liga Tucumana para mantenerse en la pelea por la clasificación.
  • Central Norte goleó 5-0 a Juventud Unida en Tafí Viejo, All Boys venció 3-0 a San José, San Martín superó 2-1 a San Antonio y Famaillá derrotó 4-2 a San Fernando.
  • Las victorias ajustan las tablas de los grupos A, B y D en la recta final del certamen, donde cada punto pendiente es decisivo para avanzar a la próxima fase.
Resumen generado con IA

El Torneo Clausura de la Liga Tucumana de Fútbol continúa poniéndose al día con la disputa de los partidos pendientes. En una jornada con varios goles, Central Norte, All Boys, San Martín y Famaillá consiguieron triunfos que les permiten sumar puntos importantes en la recta final de la competencia.

Por el grupo A, Central Norte protagonizó la goleada más abultada de la jornada al superar por 5-0 a Juventud Unida en Tafí Viejo. Junior Payrola, Matías Prado, Ignacio Cuello y Julián De Camilo, en dos oportunidades, marcaron los goles del conjunto ganador.

En otro encuentro de la misma zona, All Boys derrotó 3-0 a San José. Gabriel Pérez abrió el marcador, mientras que Miguel Bórquez convirtió un doblete para completar la victoria.

La actividad también se desarrolló en el grupo B, donde San Martín venció 2-1 a San Antonio en Rachillos. Los tres goles llegaron durante el primer tiempo: José Murga y Tomás Bustos anotaron para los “Santos”, mientras que Facundo Ibarra descontó para el “Sello Rojo”.

Por su parte, en el grupo D, Famaillá se impuso por 4-2 ante San Fernando, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Clausura. Javier Núñez fue una de las figuras del partido al convertir dos goles, mientras que José Aguilar y Brahian Núñez completaron la cuenta del conjunto famaillense. Para San Fernando marcaron Walter Reston, de penal, y José Banegas.

Con estos resultados, el Clausura tucumano continúa avanzando en la recuperación de los encuentros pendientes. Los cuatro ganadores sumaron tres puntos importantes de cara a la definición de sus respectivas zonas, en una etapa en la que cada resultado puede modificar las posiciones y las aspiraciones de clasificación.

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