Liga Tucumana: Central Norte goleó y San Martín, All Boys y Famaillá también ganaron en el Clausura

Por su parte, en el grupo D, Famaillá se impuso por 4-2 ante San Fernando, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Clausura. Javier Núñez fue una de las figuras del partido al convertir dos goles, mientras que José Aguilar y Brahian Núñez completaron la cuenta del conjunto famaillense. Para San Fernando marcaron Walter Reston, de penal, y José Banegas.