“Nosotros desde que salió este anuncio”: la chicana de Platense a Atlético tras eliminarlo de la Copa Argentina

Después del partido, el arquero Juan Pablo Cozzani, héroe de la definición, apuntó contra la organización. “Este estadio no estaba en condiciones. La cancha estaba muy mala”, disparó. También se quejó por el viaje. “Hicimos un viaje más largo hasta acá, hasta Salta, que a Río de Janeiro en su momento”, comparó, y pidió que “empiecen a revisar un poco las formas”.