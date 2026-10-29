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“Nosotros desde que salió este anuncio”: la chicana de Platense a Atlético tras eliminarlo de la Copa Argentina

El “Calamar” copió el texto con el que el conjunto de 25 de Mayo y Chile había festejado la confirmación del partido en Salta.

“Nosotros desde que salió este anuncio”: la chicana de Platense a Atlético tras eliminarlo de la Copa Argentina
Por Redacción Deportes Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • Platense se burló de Atlético Tucumán en redes sociales tras eliminarlo por penales en Salta durante la semifinal de la Copa Argentina.
  • El Calamar igualó 1-1 y ganó 5-4 en la tanda de penales, respondiendo a un posteo previo del Decano luego de quejarse por el mal estado del campo y la sede.
  • Tras el pase, el equipo de Martín Palermo avanzó a la final del certamen federal y espera por el ganador del cruce entre Boca y Banfield.
Resumen generado con IA

La semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense tuvo un capítulo más en las redes. Horas después de eliminar al “Decano” por penales en Salta, el “Calamar” le dedicó una chicana: citó una publicación del conjunto de 25 de Mayo y Chile y le respondió con sus propias palabras.

El 15 de octubre, cuando se confirmó que el partido se jugaría en el estadio Padre Ernesto Martearena, Atlético festejó el anuncio. “Nosotros desde que salió este anuncio...”, escribió, con emojis de baile y un video del homenaje a Koli Arce del ciclo de cumbia Sin Miedo, en el que Roberto Giménez canta “Punto final”.

Tras el triunfo, Platense citó aquel posteo con el mismo texto, pero con la imagen del delantero Guido Mainero festejando con los puños apretados. 

La sede, en el centro de la polémica

La chicana tuvo un trasfondo. La elección de Salta no había caído bien en Platense, que pretendía jugar en Buenos Aires, mientras que Atlético buscaba un escenario cercano a Tucumán, después de haber jugado sus tres partidos anteriores lejos de la provincia. 

Después del partido, el arquero Juan Pablo Cozzani, héroe de la definición, apuntó contra la organización. “Este estadio no estaba en condiciones. La cancha estaba muy mala”, disparó. También se quejó por el viaje. “Hicimos un viaje más largo hasta acá, hasta Salta, que a Río de Janeiro en su momento”, comparó, y pidió que “empiecen a revisar un poco las formas”.

En la cancha, el partido terminó 1-1, con goles de Renzo Tesuri para Atlético y Nicolás Retamar para Platense, y el “Calamar” se impuso 5-4 en los penales con una atajada de Cozzani ante Gabriel Compagnucci. Ahora, el equipo de Martín Palermo espera rival para la final, que saldrá del cruce entre Boca y Banfield.

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