El balance de la Policía de Salta tras la semifinal: 46 demorados, tres colectivos retenidos y secuestro de municiones

En el marco de las tareas preventivas en los accesos a la provincia, la Dirección General de Seguridad Vial montó retenes de fiscalización vehicular con foco en el corredor de traslado de la parcialidad tucumana. A la altura de la localidad de Metán, sobre la Ruta Nacional 9, inspectores y uniformados retuvieron tres colectivos que transportaban pasajeros por no contar con las habilitaciones exigidas por ley. En paralelo, en los controles situados en el ingreso a la capital provincial, el personal policial demoró a dos hombres mayores de edad con requerimientos judiciales pendientes y procedió al secuestro de cuatro cartuchos calibre .22 hallados durante la requisa del rodado.