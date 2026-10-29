El balance de la Policía de Salta tras la semifinal: 46 demorados, tres colectivos retenidos y secuestro de municiones
Según el informe oficial de la fuerza provincial, más de 600 efectivos custodiaron el encuentro entre Atlético Tucumán y Platense en el estadio Martearena, que registró el ingreso de 8.547 personas.
Resumen para apurados
- La Policía de Salta demoró a 46 personas e incautó municiones tras el operativo de seguridad por la semifinal de Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense en el Martearena.
- El despliegue de 600 policías incluyó retenes en la Ruta 9, donde se retuvieron tres colectivos sin permiso, y controles en accesos con detección de prófugos judiciales y drogas.
- El operativo evidencia la intensificación de las inspecciones viales e interprovinciales ante el traslado masivo de hinchadas en instancias definitorias del fútbol argentino.
La Policía de Salta informó que el operativo de seguridad dispuesto para la semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense concluyó con un saldo de 46 personas demoradas por contravenciones y delitos, la retención de tres colectivos en la ruta y el secuestro de proyectiles de arma de fuego. El dispositivo preventivo custodió los corredores viales, los accesos y el interior del estadio Padre Ernesto Martearena, escenario que registró una concurrencia oficial de 8.547 asistentes contabilizados en los molinetes de ingreso.
Infracciones contravencionales y pedidos de captura
De acuerdo con el reporte oficial de la fuerza de seguridad, la mayor parte de las intervenciones respondieron a faltas administrativas: 25 personas fueron demoradas por infracciones a la Ley Contravencional provincial, 12 por incumplimientos a la Ley de Espectáculos Deportivos y ocho por infracciones a la Ley de Estupefacientes. Asimismo, durante las verificaciones de identidad mediante los sistemas de control en los ingresos al predio, los efectivos interceptaron a un hombre que registraba un pedido de captura judicial vigente.
Controles en la ruta y decomisos
En el marco de las tareas preventivas en los accesos a la provincia, la Dirección General de Seguridad Vial montó retenes de fiscalización vehicular con foco en el corredor de traslado de la parcialidad tucumana. A la altura de la localidad de Metán, sobre la Ruta Nacional 9, inspectores y uniformados retuvieron tres colectivos que transportaban pasajeros por no contar con las habilitaciones exigidas por ley. En paralelo, en los controles situados en el ingreso a la capital provincial, el personal policial demoró a dos hombres mayores de edad con requerimientos judiciales pendientes y procedió al secuestro de cuatro cartuchos calibre .22 hallados durante la requisa del rodado.
Despliegue territorial en el estadio y desconcentración
La cobertura del espectáculo deportivo movilizó a más de 600 efectivos de áreas operativas e investigativas pertenecientes a los Distritos de Prevención 1 y 10 de Salta Capital, respaldados por personal del Distrito 11 de El Carril. Las tareas se organizaron mediante anillos de seguridad escalonados en torno a los portones del estadio, puestos de control en tribunas y un posterior dispositivo de despeje vehicular y peatonal en las inmediaciones del Martearena tras la finalización del encuentro.