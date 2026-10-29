Luis Fonsi llega a Tucumán en abril de 2027: cuándo salen a la venta las entradas

La venta de entradas tendrá dos etapas. La preventa exclusiva para tarjetas Visa del Banco Nación comenzará este jueves 29 de octubre, a las 13, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés. En tanto, la venta general se habilitará el viernes 30 de octubre, también a las 13, con todos los medios de pago y la opción de abonar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa del Banco Nación.