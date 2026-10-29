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Luis Fonsi llega a Tucumán en abril de 2027: cuándo salen a la venta las entradas

El cantante puertorriqueño se presentará en el Teatro Mercedes Sosa con su gira Mar Infinito World Tour.

LUIS FONSI se presenta en Tucumán
LUIS FONSI se presenta en Tucumán
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luis Fonsi actuará el 11 de abril de 2027 en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán para presentar su gira internacional "Mar Infinito World Tour" ante sus fanáticos.
  • Los tickets se venderán desde el 29 de octubre en la web del teatro. El show combinará clásicos como "Despacito" con temas recientes como "Cambiaré" y "Me Despido".
  • El espectáculo afianza el vínculo del artista boricua con Argentina, marcando una nueva etapa en su carrera musical con una propuesta inspirada en la unión entre culturas.
Resumen generado con IA

Luis Fonsi llegará a Tucumán el 11 de abril de 2027 para presentarse en el Teatro Mercedes Sosa con Mar Infinito World Tour, la gira con la que volverá a encontrarse con sus seguidores argentinos. El espectáculo reunirá nuevas canciones con algunos de los éxitos más reconocidos de su carrera, entre ellos No me doy por vencido y Despacito.

La venta de entradas tendrá dos etapas. La preventa exclusiva para tarjetas Visa del Banco Nación comenzará este jueves 29 de octubre, a las 13, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés. En tanto, la venta general se habilitará el viernes 30 de octubre, también a las 13, con todos los medios de pago y la opción de abonar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa del Banco Nación.

Luis Fonsi en Tucumán: dónde comprar las entradas

Los tickets para el recital de Luis Fonsi en el Teatro Mercedes Sosa se podrán adquirir a través de la plataforma oficial de venta de entradas del teatro.

La compra estará disponible en el sitio de Entradas del Teatro Mercedes Sosa, donde se podrá consultar la información correspondiente al espectáculo.

La presentación del 11 de abril de 2027 forma parte de la nueva gira internacional del artista, que volverá a la Argentina para compartir su repertorio con el público local.

Mar Infinito World Tour: el significado de la nueva gira

El nombre de la gira tiene un significado personal para el cantante puertorriqueño. La propuesta toma al mar como una imagen de conexión entre culturas y países, en una relación que Fonsi vincula con su propia historia y con el alcance internacional de su música.

«El mar siempre ha sido parte de mí. Crecer en Puerto Rico significó tenerlo cerca, sentirlo, respetarlo y entender que siempre hay algo más allá del horizonte», expresó el artista en el comunicado de presentación del tour.

La idea también se relaciona con su recorrido musical: a través de sus canciones, Fonsi construyó una carrera internacional y estableció vínculos con públicos de distintos lugares del mundo.

Las nuevas canciones de Luis Fonsi

La gira acompaña el recorrido de los sencillos Cambiaré y Me Despido, que tuvieron presencia en las radios y reforzaron el vínculo del cantante con sus seguidores latinoamericanos.

Con una trayectoria marcada por las baladas románticas y los éxitos de alcance global, Fonsi volverá a encontrarse con el público argentino en una nueva etapa de su carrera.

En Tucumán, la cita será el 11 de abril de 2027 en el Teatro Mercedes Sosa, con entradas disponibles a través del sistema de venta online del teatro.

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