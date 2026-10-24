EspectáculosGuía para salir

Destino San Javier quiere estar “De cerca” con su público

Bruno y Paolo Ragone y Franco Favini se presentarán en el teatro Mercedes Sosa. La identificación con lo romántico.

CON SENTIDO TUCUMANO. Bruno y Paolo Ragone y Franco Favini toman el testigo de sus padres para desplegar su propuesta en Destino San Javier.
CON SENTIDO TUCUMANO. Bruno y Paolo Ragone y Franco Favini toman el testigo de sus padres para desplegar su propuesta en Destino San Javier.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 7 Hs

Reivindican su identidad tucumana, aunque su presente los tiene como figuras nacionales del estilo romántico. Herederos de un estilo creado por sus padres, portan con orgullo apellidos ilustres de la música popular, mientras se forjan su propio camino. Visitantes habituales en festivales, han acostumbrado también al público local a los shows en teatros, como el de esta noche.

Destino San Javier vuelve para continuar una historia sonora que nació con Trío San Javier hace medio siglo, y que suma matices a partir de los aportes identitarios de Bruno y Paolo Ragone (los hijos de José Pepe Ragone) y de Franco Favini (hijo de Pedro Favini). “El show que estamos haciendo ahora es ‘De cerca”, .una propuesta que realmente nos llena el alma porque se trata de escuchar a la gente y sus historias”, le dice Bruno a LA GACETA, para anunciar la función de las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479).

Destino San Javier presenta nuevo disco con temas propios

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El nombre del recital condensa el perfil íntimo que quieren imprimir a este reencuentro, lejos del clima de una fiesta festivalera. En esa cercanía existe la posibilidad de crear un vínculo especial, con un ida y vuelta entre escenario y platea, aunque sea en una gran sala como la del Mercedes Sosa. “Llenarlo define y resume un montón de cosas, algunas que nos vienen pasando como la historia de nuestros viejos y las canciones que nacieron en Tucumán. En nuestro repertorio le cantamos mucho a a la provincia y que su público nos siga de esta manera es muy gratificante. Es algo hermoso saber que siempre podemos volver a la provincia y nos están esperando y lo ideal es tener un contacto especial con esa gente que te va a ver a vos únicamente, diferencia de cuando hay una grilla numerosa; así que todo es motivo de festejo”, detalla.

Sobre la elección del repertorio, reconoce que la exigencia es especial. “Generalmente toda canción tiene una historia detrás y cada una es particular, y la mía es distinta a la tuya seguramente. Está muy bueno lo que se genera en esta clase de shows, porque registramos por dónde pasa la vida de quienes van a la función y que circulan tanto en los temas de nuestros padres como en los nuestros. Se generan cosas muy lindas. En un momento le damos un micrófono a la gente y ellos se explayan, van contando sus experiencias y se va generando algo muy emotivo y muy lindo que en cada presentación es diferente”, destaca.

El amor

Acerca de su estilo, reconoce que “nos caracterizamos por siempre cantarle al amor y al desamor y los temas nuevos que vamos sumando siguen esa línea”. Esa definición también implica una diferenciación con Trío San Javier: “Nuestros papás le cantaban más a la familia y a las cosas cotidianas de la vida, que hoy lamentablemente se han perdido un poco”.

Las voces de Destino San Javier se consolidan en nuevas canciones

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“Siempre nos hemos identificado con los románticos de antes -insiste-; ya de muy chiquitos cantábamos canciones melódicas porque nuestros viejos también eran más románticos y más melódicos que folclóricos. Es la herencia que traemos. Hace poquito cantamos tuvimos la suerte de que nos invite Dyango a participar de su disco y de un videoclip muy lindo, y para nosotros era un sueño porque sus canciones se escuchaban en nuestras casas”.

El encuentro con Dyango es sólo una de las colaboraciones que vienen realizando. “Esas experiencias siempre te dejan una amistad y la posibilidad de conocer a la persona más allá del artista. Con Ángela Leiva, con Axel y con Banda XXI también nos pasó. Encontrás lo que tenés en común más allá de las diferencias, y está buenísimo que así suceda, porque las fuerzas se van uniendo. Es la metodología y la forma de llevar adelante hoy la música popular, para que todo sea más dinámico”, concluye.

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