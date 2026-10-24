Destino San Javier quiere estar “De cerca” con su público

El nombre del recital condensa el perfil íntimo que quieren imprimir a este reencuentro, lejos del clima de una fiesta festivalera. En esa cercanía existe la posibilidad de crear un vínculo especial, con un ida y vuelta entre escenario y platea, aunque sea en una gran sala como la del Mercedes Sosa. “Llenarlo define y resume un montón de cosas, algunas que nos vienen pasando como la historia de nuestros viejos y las canciones que nacieron en Tucumán. En nuestro repertorio le cantamos mucho a a la provincia y que su público nos siga de esta manera es muy gratificante. Es algo hermoso saber que siempre podemos volver a la provincia y nos están esperando y lo ideal es tener un contacto especial con esa gente que te va a ver a vos únicamente, diferencia de cuando hay una grilla numerosa; así que todo es motivo de festejo”, detalla.