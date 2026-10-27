Sergio Dalma llega a Tucumán con su gira “Ritorno a Via Dalma”

Resumen para apurados
- Sergio Dalma cantará el 6 de noviembre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán para presentar su gira 'Ritorno a Via Dalma' y homenajear a la música italiana.
- El show acompaña su álbum número 23, que retoma el proyecto iniciado hace 15 años versionando clásicos de la canción italiana que vendieron más de 300.000 copias.
- La gira nacional abarcará cinco ciudades argentinas y busca conectar a diversas generaciones con un repertorio clásico que reafirma sus 36 años de carrera musical.
Sergio Dalma llegará a la Argentina con su gira Ritorno a Via Dalma, un espectáculo que recupera grandes canciones italianas de distintas épocas y que tendrá una parada en Tucumán el próximo 6 de noviembre, en el Teatro Mercedes Sosa. El recorrido incluirá otras cuatro ciudades: Rosario, Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata.
Con 36 años de trayectoria, más de cuatro millones de discos vendidos y una de las voces más reconocibles de la música española, el artista vuelve a un repertorio que ocupa un lugar destacado en su carrera. El show propone un reencuentro con las canciones italianas que reinterpretó en español y que le permitieron llegar a distintas generaciones de público.
“Ritorno a Via Dalma”: el nuevo álbum de Sergio Dalma
El espectáculo acompaña el lanzamiento de Ritorno a Via Dalma, el álbum número 23 de su carrera. El disco retoma el camino iniciado hace 15 años con Via Dalma, el proyecto en el que el cantante versionó en español clásicos de la canción italiana y que superó las 300.000 copias vendidas.
La nueva producción reúne canciones de diferentes décadas y estilos. Entre sus adelantos se encuentran Entre tú y mil mares, composición de Biagio Antonacci que popularizó Laura Pausini en 2000, y Parole, parole, una canción de 1972 asociada a la cantante italiana Mina.
En el escenario, Dalma combinará homenajes a figuras fundamentales de la música italiana, como Mina y Zucchero, con canciones vinculadas a artistas de otras generaciones, entre ellos Laura Pausini y Nek. La propuesta busca recuperar un repertorio conocido por el público latinoamericano, con el estilo interpretativo que caracteriza al cantante español.
Cuándo se presenta Sergio Dalma en Argentina
La gira Ritorno a Via Dalma recorrerá cinco ciudades argentinas durante noviembre, con una primera fecha en Rosario y el cierre previsto en Mar del Plata.
30 de octubre: Rosario, L2 Arena.
1 de noviembre: Córdoba, Quality Arena.
4 de noviembre: Buenos Aires, Teatro Gran Rex.
6 de noviembre: Tucumán, Teatro Mercedes Sosa.
10 de noviembre: Mar del Plata, Arena Mardel Plata.
La presentación en Tucumán permitirá escuchar en vivo las canciones de un proyecto que marcó una etapa de la carrera de Sergio Dalma y que ahora regresa con nuevas versiones y un repertorio que conecta distintas generaciones.