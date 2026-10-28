“Un gran compañero”: el mensaje de Juan Manzur por la muerte de Guillermo Gassenbauer

El fallecimiento de Guillermo Gassenbauer generó conmoción en la política tucumana. Este miércoles, el senador nacional y ex gobernador Juan Manzur lo recordó con un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, en el que destacó su compromiso con la provincia y su vocación de servicio.
“Profundamente conmovido por el fallecimiento del querido Guille Gassenbauer, un gran compañero con vocación de servicio y un compromiso permanente con Tucumán”, escribió el ex mandatario.
“Acompaño con afecto a toda su familia en este doloroso momento”, agregó.
Profundamente conmovido por el fallecimiento del querido Guille Gassenbauer, un gran compaÃ±ero con vocaciÃ³n de servicio y un compromiso permanente con TucumÃ¡n. AcompaÃ±o con afecto a toda su familia en este doloroso momento.— Juan Manzur (@JuanManzurOK) October 28, 2026
La trayectoria política de Guillermo Gassenbauer
Abogado e hijo del ex ministro de la gestión de José Alperovich, Jorge Gassenbauer, el ex legislador construyó buena parte de su carrera dentro del peronismo tucumano, vinculado inicialmente al alperovichismo.
Antes de llegar a la Cámara, formó parte del personal de Gabinete de la Secretaría General de la Gobernación, con rango de subsecretario, y se desempeñó como secretario privado del entonces mandatario provincial.
En octubre de 2011 dejó la Casa de Gobierno para asumir como legislador provincial, tras ser electo por la sección Capital. Desde entonces, cumplió dos períodos consecutivos en la Legislatura, entre 2011 y 2019.
Durante esos años participó en distintos espacios institucionales y fue secretario de la comisión especial que trabajó en la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán.
El crecimiento de Gassenbauer dentro del oficialismo provincial lo llevó a ocupar, en 2015, la vicepresidencia primera de la Legislatura, uno de los puestos de mayor relevancia dentro de la estructura parlamentaria.
Su último cargo público fue el de director de Relaciones Institucionales. En el último tiempo, había retomado sus actividades políticas con la intención de participar en los próximos comicios provinciales.