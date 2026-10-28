Política

“Un gran compañero”: el mensaje de Juan Manzur por la muerte de Guillermo Gassenbauer

El senador nacional y ex gobernador de Tucumán expresó su pesar por el fallecimiento del ex legislador.

JUAN MANZUR. El ex gobernador expresó su dolor por el fallecimiento de Guillermo Gassenbauer.
JUAN MANZUR. El ex gobernador expresó su dolor por el fallecimiento de Guillermo Gassenbauer.
Por Redacción Política Hace 15 Min

El fallecimiento de Guillermo Gassenbauer generó conmoción en la política tucumana. Este miércoles, el senador nacional y ex gobernador Juan Manzur lo recordó con un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, en el que destacó su compromiso con la provincia y su vocación de servicio.

“Profundamente conmovido por el fallecimiento del querido Guille Gassenbauer, un gran compañero con vocación de servicio y un compromiso permanente con Tucumán”, escribió el ex mandatario. 

“Acompaño con afecto a toda su familia en este doloroso momento”, agregó.

Murió el ex legislador Guillermo Gassenbauer

Murió el ex legislador Guillermo Gassenbauer

La trayectoria política de Guillermo Gassenbauer

Abogado e hijo del ex ministro de la gestión de José Alperovich, Jorge Gassenbauer, el ex legislador construyó buena parte de su carrera dentro del peronismo tucumano, vinculado inicialmente al alperovichismo.

Antes de llegar a la Cámara, formó parte del personal de Gabinete de la Secretaría General de la Gobernación, con rango de subsecretario, y se desempeñó como secretario privado del entonces mandatario provincial.

En octubre de 2011 dejó la Casa de Gobierno para asumir como legislador provincial, tras ser electo por la sección Capital. Desde entonces, cumplió dos períodos consecutivos en la Legislatura, entre 2011 y 2019.

El fallecimiento de Guillermo Gassenbauer: qué se sabe de la causa de su muerte

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Durante esos años participó en distintos espacios institucionales y fue secretario de la comisión especial que trabajó en la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán.

El crecimiento de Gassenbauer dentro del oficialismo provincial lo llevó a ocupar, en 2015, la vicepresidencia primera de la Legislatura, uno de los puestos de mayor relevancia dentro de la estructura parlamentaria.

Su último cargo público fue el de director de Relaciones Institucionales. En el último tiempo, había retomado sus actividades políticas con la intención de participar en los próximos comicios provinciales.

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