El fallecimiento de Guillermo Gassenbauer: qué se sabe de la causa de su muerte

Resumen para apurados
- El exlegislador peronista Guillermo Gassenbauer, de 44 años, fue hallado sin vida este miércoles en su casa de Tucumán; la Justicia investiga un presunto suicidio.
- El fiscal Pedro Gallo y peritos del ECIF analizan la escena y toman testimonios. Gassenbauer fue dos veces legislador y vicepresidente primero del parlamento tucumano.
- Su deceso conmocionó al peronismo local, donde el dirigente buscaba relanzar su carrera pública con miras a participar en las próximas elecciones provinciales.
La muerte del ex legislador Guillermo Gassenbauer generó conmoción este miércoles en el ambiente político tucumano. El dirigente peronista, de 44 años, fue encontrado sin vida en su casa y las circunstancias del hecho son materia de investigación.
La principal hipótesis es que se habría quitado la vida, aunque todavía no hay conclusiones definitivas. El fiscal Pedro Gallo está al frente de la causa y ordenó la intervención de efectivos policiales y personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF).
Como parte del procedimiento, los investigadores deben analizar la escena para determinar qué ocurrió y establecer si hubo participación de terceros. Además, se realizan entrevistas a vecinos para conocer si observaron o escucharon algo extraño, y también se toma declaración a familiares.
Su trayectoria política en Tucumán
La noticia causó pesar entre dirigentes y referentes que compartieron distintas etapas de la política provincial con Gassenbauer. Abogado e hijo de Jorge Gassenbauer, ex ministro durante la gestión de José Alperovich, construyó buena parte de su trayectoria dentro del peronismo tucumano.
Comenzó su carrera política ligado al alperovichismo. Antes de llegar a la Legislatura, integró el personal de Gabinete de la Secretaría General de la Gobernación, con rango de subsecretario, y se desempeñó como secretario privado del ex mandatario.
En octubre de 2011 dejó la Casa de Gobierno para asumir como legislador provincial, tras ser electo por la sección Capital. Ocupó una banca durante dos períodos consecutivos, entre 2011 y 2019.
Durante su paso por la Cámara participó en distintos espacios institucionales. Entre otros cargos, fue secretario de la comisión especial que trabajó en la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán.
En 2015 llegó a la vicepresidencia primera de la Legislatura, uno de los cargos de mayor relevancia dentro de la estructura parlamentaria.
Su último cargo público fue el de director de Relaciones Institucionales. Había retomado sus actividades políticas con la intención de participar en los próximos comicios provinciales.