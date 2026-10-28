Dirigentes políticos de Tucumán despiden a Guillermo Gassenbauer: "Vamos a extrañarlo"

Con profundo pesar despedimos a Guille Gassenbauer, compaÃ±ero del peronismo tucumano que formÃ³ parte de la vida polÃ­tica e institucional de nuestra provincia. Su partida nos conmueve y nos une en el dolor. En este momento tan difÃ­cil, quiero hacer llegar un abrazo sincero a sus padres, Jorge y Vicky, y a toda su familia, amigos y a quienes compartieron con Ã©l su camino en la militancia y el servicio pÃºblico.