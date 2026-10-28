Dirigentes políticos de Tucumán despiden a Guillermo Gassenbauer: "Vamos a extrañarlo"
La muerte del ex legislador, de 44 años, generó mensajes de pesar en las redes sociales. Alberto Colombres Garmendia, Pablo Yedlin, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, entre otros, expresaron sus condolencias y recordaron al dirigente peronista.
La muerte de Guillermo Gassenbauer generó conmoción en el ambiente político tucumano. El ex legislador provincial falleció este miércoles, a los 44 años, y distintos dirigentes utilizaron las redes sociales para expresar su pesar y acompañar a sus familiares en este momento.
Entre quienes lo despidieron públicamente estuvieron el legislador Alberto Colombres Garmendia, el diputado nacional Pablo Yedlin y el ex gobernador Juan Manzur, quienes compartieron mensajes de condolencias y recuerdos del dirigente que desarrolló buena parte de su trayectoria dentro del peronismo provincial.
Los mensajes de los políticos tucumanos tras la muerte de Gassenbauer
Alberto Colombres Garmendia recordó los años que compartió con Gassenbauer en la Legislatura de Tucumán. «Lamento profundamente la partida prematura de Guille Gassenbauer, con quien compartí años en la Legislatura. Un gran abrazo a su familia en estos duros momentos», escribió en su cuenta de X.
Por su parte, Pablo Yedlin expresó su sorpresa y tristeza por la noticia. «No lo puedo creer, vamos a extrañarlo. Mi más sentido pésame a sus padres, hermanos y a su familia», publicó el dirigente.
Juan Manzur también manifestó su pesar por el fallecimiento del ex legislador y destacó su compromiso con la provincia. «Profundamente conmovido por el fallecimiento del querido Guille Gassenbauer, un gran compañero con vocación de servicio y un compromiso permanente con Tucumán. Acompaño con afecto a toda su familia en este doloroso momento», escribió el ex mandatario.
Con profundo pesar despedimos a Guille Gassenbauer, compaÃ±ero del peronismo tucumano que formÃ³ parte de la vida polÃtica e institucional de nuestra provincia. Su partida nos conmueve y nos une en el dolor. En este momento tan difÃcil, quiero hacer llegar un abrazo sincero a sus padres, Jorge y Vicky, y a toda su familia, amigos y a quienes compartieron con Ã©l su camino en la militancia y el servicio pÃºblico.— Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) October 29, 2026
La trayectoria política de Guillermo Gassenbauer en Tucumán
Hijo del ex ministro Jorge Gassenbauer, Guillermo desarrolló su carrera política dentro del peronismo tucumano y estuvo vinculado inicialmente al sector que encabezaba el ex gobernador José Alperovich.
Antes de ingresar a la Legislatura, se desempeñó en la Secretaría General de la Gobernación, donde llegó a ocupar un cargo de gabinete con rango de subsecretario y trabajó como secretario privado del entonces mandatario provincial.
En octubre de 2011 asumió como legislador por la sección Capital, luego de haber sido elegido en los comicios provinciales. Ocupó una banca durante dos períodos consecutivos, entre 2011 y 2019, y llegó a desempeñarse como vicepresidente primero de la Legislatura en 2015.
Durante su paso por la Cámara también participó en distintas instancias institucionales, entre ellas la comisión especial que trabajó en la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán.
Su último cargo público fue el de director de Relaciones Institucionales. En los últimos tiempos había retomado la actividad política con la intención de participar en los próximos comicios provinciales.
Las circunstancias de su fallecimiento son materia de investigación.