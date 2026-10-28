Política

Murió el ex legislador Guillermo Gassenbauer

Falleció este miércoles, a los 44 años, según confirmaron fuentes de su entorno.

GUILLERMO GASSENBAUER. Falleció este miércoles, a los 44 años.
GUILLERMO GASSENBAUER. Falleció este miércoles, a los 44 años.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El exlegislador tucumano Guillermo Gassenbauer fue hallado sin vida este miércoles en su casa; la principal hipótesis bajo investigación judicial es un presunto suicidio.
  • Dirigente peronista e hijo de un exministro, fue funcionario de Alperovich y ocupó una banca legislativa entre 2011 y 2019, llegando a ser vicepresidente primero del cuerpo.
  • Su sorpresivo deceso conmociona al oficialismo provincial e interrumpe su reciente regreso al armado político con miras a competir en las próximas elecciones de Tucumán.
Resumen generado con IA

La muerte del ex legislador Guillermo Gassenbauer generó pesar este miércoles en el ambiente político tucumano. El dirigente peronista, que durante años ocupó distintos espacios dentro del oficialismo provincial, fue encontrado sin vida en su casa.

Las causas de su muerte son materia de investigación. La principal hipótesis es que se habría quitado la vida. 

La noticia causó conmoción entre dirigentes y referentes que compartieron con Gassenbauer diferentes etapas de la política provincial. El abogado e hijo del ex ministro de la gestión de José Alperovich, Jorge Gassenbauer, había construido buena parte de su trayectoria dentro del peronismo tucumano.

Gassenbauer comenzó su carrera política precisamente ligado al alperovichismo. Antes de ingresar a la Cámara había formado parte del personal de Gabinete de la Secretaría General de la Gobernación, con rango de subsecretario. Había sido secretario privado del ex mandatario. En octubre de 2011 dejó la Casa de Gobierno para asumir como legislador provincial, luego de haber resultado electo por la sección Capital.

GUILLERMO GASSENBAUER. El ex legislador tucumano falleció este miércoles. GUILLERMO GASSENBAUER. El ex legislador tucumano falleció este miércoles.

Desde entonces desarrolló dos períodos consecutivos en la Legislatura, entre 2011 y 2019. Durante su paso por la Cámara tuvo participación en diferentes espacios institucionales: entre otros cargos, fue secretario de la Comisión Especial que trabajó en la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán.

Su crecimiento dentro del oficialismo lo llevó a convertirse, en 2015, en vicepresidente primero de la Legislatura, uno de los cargos de mayor relevancia dentro de la estructura parlamentaria.

El último cargo público de Guillermo Gassenbauer fue como director de Relaciones Institucionales. Había retomado sus actividades políticas con la idea de participar de los próximos comicios provinciales.

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