Murió el ex legislador Guillermo Gassenbauer

Gassenbauer comenzó su carrera política precisamente ligado al alperovichismo. Antes de ingresar a la Cámara había formado parte del personal de Gabinete de la Secretaría General de la Gobernación, con rango de subsecretario. Había sido secretario privado del ex mandatario. En octubre de 2011 dejó la Casa de Gobierno para asumir como legislador provincial, luego de haber resultado electo por la sección Capital.