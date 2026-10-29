Seguridad

A 17 días de la desaparición de Raúl Moyano, la búsqueda avanza sobre una zona del Ñuñorco con quebradas de difícil acceso

Mariano Domínguez, director de Fuerzas Especiales, confirmó que todavía deben inspeccionar quebradas del sector norte del cerro. Las lluvias y la escasa visibilidad complican los rastrillajes.

Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rescatistas intensifican la búsqueda del docente Raúl Moyano en quebradas del cerro Ñuñorco, Tucumán, a 17 días de su desaparición, para hallar rastros de su paradero.
  • El operativo conjunto rastrilla a pie y con rapel en zonas inhóspitas, afectado por persistentes lluvias y baja visibilidad que limitaron el despliegue de helicópteros y drones.
  • Con la esperanza de hallarlo refugiado o accidentado, las tareas continuarán hasta cubrir las zonas previstas o hasta que la Fiscalía interviniente determine lo contrario.
Resumen generado con IA

La búsqueda de Raúl Moyano, el docente jubilado desaparecido el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, continúa con un amplio despliegue de efectivos y especialistas en rescate. A 17 días de que se reportara su desaparición, uno de los principales objetivos es inspeccionar el sector norte de la montaña, donde hay varias quebradas de difícil acceso.

Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de Tucumán, explicó a LA GACETA que las condiciones climáticas representan el principal obstáculo para avanzar con los rastrillajes. Las lluvias persistentes y las nubes que cubren el cerro reducen la visibilidad a apenas tres o cinco metros en algunos sectores.

La búsqueda de Raúl Moyano: sin novedades sobre su paradero

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“Es una zona bastante amplia y hay que hacer un trabajo minucioso en distintos lugares para tratar de dar con Moyano”, señaló durante una entrevista con LG Play.

Las quebradas que todavía deben inspeccionar

Domínguez precisó que uno de los sectores pendientes de revisión es la zona norte del Ñuñorco. Allí, los rescatistas deberán inspeccionar distintas quebradas mediante maniobras de descenso con cuerdas y técnicas de rapel, un procedimiento que requiere condiciones adecuadas para trabajar con seguridad.

Hasta el momento, los equipos realizaron rastrillajes a pie y a caballo por quebradas, senderos y filos de montaña. También recorrieron sectores ascendentes desde el monumento al Indio hacia el cerro y desde la zona del aluvión, con avances de entre cuatro y cinco kilómetros cuesta arriba.

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

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Además, se efectuaron recorridos en la zona de la cumbre, pero todavía no se encontraron indicios que permitan establecer qué ocurrió con Moyano.

“Hay lugares que son realmente inhóspitos. Si el clima no lo permite, no se puede avanzar porque la visibilidad es escasa”, advirtió el funcionario.

TAREA. Los equipos de rescate continúan los rastrillajes en el cerro Ñuñorco TAREA. Los equipos de rescate continúan los rastrillajes en el cerro Ñuñorco

La lluvia limita el trabajo de los rescatistas

El director de Fuerzas Especiales remarcó que, durante los 17 días de búsqueda, solo hubo dos días y medio con condiciones que permitieron utilizar el helicóptero y los drones. Durante el resto del operativo, los equipos debieron concentrarse en los recorridos terrestres.

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En las tareas participan efectivos de las Fuerzas Especiales, personal de la Unidad Regional Oeste, operadores de drones, enduristas y rescatistas de distintas áreas. También se incorporaron especialistas en rescate de montaña de la Policía de Mendoza y efectivos de Gendarmería Nacional.

El operativo cuenta, además, con personal de Defensa Civil y con la colaboración de Hernán Parajón, presidente de la Fundación Cumbres Andinas y especialista en búsqueda y rescate, quien participa en la planificación de los procedimientos.

Según Domínguez, 12 efectivos de las Fuerzas Especiales y personal de Defensa Civil ascendían hacia la base instalada en la cumbre. La planificación contemplaba que los equipos de Mendoza y Gendarmería se incorporaran para ampliar los rastrillajes durante las siguientes jornadas y permanecer en la zona hasta el domingo o el lunes.

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La expectativa estaba puesta en una posible mejora del tiempo para el viernes y el sábado, que permitiría extender las horas de trabajo y aprovechar los recursos aéreos para inspeccionar distintos sectores de la montaña.

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Las hipótesis sobre qué pudo haberle ocurrido

Mientras continúa el operativo, los rescatistas manejan distintas hipótesis sobre la desaparición de Moyano. Una de las posibilidades es que se haya desorientado debido a las condiciones climáticas y que haya buscado refugio en algún lugar de la montaña.

Domínguez sostuvo que los equipos mantienen la esperanza de encontrarlo en una cueva o en un refugio natural, a la espera de la llegada de los rescatistas. También mencionó la posibilidad de que haya sufrido una descompensación o un accidente que le impidiera continuar caminando.

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Sin embargo, hasta el momento no se encontraron rastros ni indicios que permitan confirmar alguna de esas hipótesis.

Por último, el funcionario aseguró que la búsqueda continuará hasta que se hayan inspeccionado las áreas previstas y la Fiscalía disponga lo contrario. 

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