A 17 días de la desaparición de Raúl Moyano, la búsqueda avanza sobre una zona del Ñuñorco con quebradas de difícil acceso

La búsqueda de Raúl Moyano, el docente jubilado desaparecido el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, continúa con un amplio despliegue de efectivos y especialistas en rescate. A 17 días de que se reportara su desaparición, uno de los principales objetivos es inspeccionar el sector norte de la montaña, donde hay varias quebradas de difícil acceso.