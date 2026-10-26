Se cumplen dos semanas de la desaparición de Moyano: "No vamos a dejar de buscar hasta encontrarlo"

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado de 59 años desaparecido desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco Grande, en Tucumán, continúa en un escenario de extrema complejidad. La nieve cubrió la cumbre en las últimas horas y se sumó a las lluvias, la densa neblina y las temperaturas bajo cero, condiciones que dificultan las tareas de los equipos de rescate.