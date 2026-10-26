Se cumplen dos semanas de la desaparición de Moyano: "No vamos a dejar de buscar hasta encontrarlo"
Resumen para apurados
- Equipos de rescate buscan en Tucumán a Raúl Moyano, docente desaparecido desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, bajo condiciones de nieve y frío extremo.
- Más de 100 especialistas instalaron un campamento a 3.180 metros de altura y usan perros y drones, pero la baja visibilidad y las lluvias dificultan los rastrillajes.
- El gobierno tucumano mantiene la esperanza de hallarlo con vida y prevé intensificar los vuelos con helicópteros cuando mejoren las condiciones meteorológicas.
La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado de 59 años desaparecido desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco Grande, en Tucumán, continúa en un escenario de extrema complejidad. La nieve cubrió la cumbre en las últimas horas y se sumó a las lluvias, la densa neblina y las temperaturas bajo cero, condiciones que dificultan las tareas de los equipos de rescate.
"Están empeorando las condiciones climáticas por la zona deñ Ñuñorco - dijo el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa-; ayer, además de lluvia, había nieve por lo cual sería el tercer día que estamos con nieve en el sector. Es un cerro que tiene muchas dificultades y laderas. No vamos a dejar de buscar hasta encontrarlo", remarcó.
La escasa visibilidad, que en algunos sectores se reduce a pocos metros, complica los rastrillajes terrestres y limita el uso de drones térmicos y helicópteros. Los rescatistas aguardan una mejora del tiempo que permita intensificar los vuelos de reconocimiento y ampliar la búsqueda en las zonas de difícil acceso.
"Cuando mejoraron las condiciones climáticas se sumaron de Gendarmería Nacional con drones y los efectivos de Catamarca con perros acostumbrados a la búsqueda en zonas altas", precisó.
"Seguimos esperanzados en que podamos encontrarlo con vida, en que se haya podido refugiar", afirmó el funcionario.
Un campamento a más de 3.180 metros de altura
Para optimizar las tareas y evitar el desgaste que implica ascender y descender diariamente por la montaña, integrantes del Grupo C.E.R.O. instalaron un campamento de avanzada a más de 3.180 metros de altura. Desde allí, los rescatistas permanecen en la zona para aprovechar al máximo las horas disponibles para los rastrillajes.
El operativo reúne a más de 100 personas y cuenta con la participación de efectivos de distintas fuerzas y especialistas en rescate de alta montaña. En las últimas horas se incorporaron la División Canes de la Policía de Catamarca y una brigada especializada de la Policía de Mendoza.
Los equipos trabajan junto con Gendarmería Nacional, Bomberos de Monteros y de El Mollar, baqueanos y montañistas voluntarios, en un despliegue que busca cubrir los sectores más complejos del cerro.