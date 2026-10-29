La búsqueda de Raúl Moyano: sin novedades sobre su paradero

La búsqueda de Raúl Moyano continúa sin novedades sobre su paradero. Ayer, los equipos de rescate avanzan con nuevos rastrillajes en la cumbre del cerro Ñuñorco y preparan maniobras para inspeccionar quebradas y sectores de pendientes pronunciadas, donde la vegetación dificulta el acceso.
Fuentes oficiales informaron que los rescatistas utilizarán cuerdas para realizar descensos mediante la técnica de rápel y revisar áreas prácticamente verticales. Las características del terreno representan uno de los principales desafíos del operativo, que se mantiene activo desde la desaparición del docente jubilado, el 12 de octubre.
En tanto, se gestiona la incorporación de más rescatistas de Gendarmería Nacional. También participan efectivos tucumanos y pobladores de la zona. Los trabajos continúan con el objetivo de ampliar los sectores inspeccionados y encontrar pistas que permitan establecer qué ocurrió con Moyano.