Grietas, cuevas y nieve: el desafío de los rescatistas para encontrar a Moyano en las zonas más difíciles del Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Moyano, el docente jubilado desaparecido desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, continúa con un operativo que suma recursos y especialistas, mientras las condiciones del terreno y el clima dificultan el avance de los equipos. Milciades Ávila, subcomisario y director del Grupo Cero, aseguró en diálogo con LA GACETA que los trabajos no se interrumpieron y que se están reforzando los sectores considerados prioritarios.