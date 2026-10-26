Seguridad

Grietas, cuevas y nieve: el desafío de los rescatistas para encontrar a Moyano en las zonas más difíciles del Ñuñorco

El director del Grupo Cero, Milciades Ávila, confirmó que se incorporará una patrulla de rescate de alta montaña de Mendoza. La niebla y las condiciones cambiantes del clima obligan a reorganizar el operativo.

Por Redacción Seguridad Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Rescatistas intensifican en el cerro Ñuñorco la búsqueda de Raúl Moyano, docente desaparecido desde el 12 de octubre, para hallar su paradero en zonas de difícil acceso.
  • El operativo enfrenta nieve, niebla y grietas en la montaña, guiándose por el rastreo de señales de celular, drones y helicópteros para delimitar el área de rastrillaje.
  • La llegada de rescatistas de alta montaña de Mendoza reforzará los sectores más críticos, mientras las autoridades ratifican que mantendrán el operativo hasta hallarlo.
Resumen generado con IA

La búsqueda de Raúl Moyano, el docente jubilado desaparecido desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, continúa con un operativo que suma recursos y especialistas, mientras las condiciones del terreno y el clima dificultan el avance de los equipos. Milciades Ávila, subcomisario y director del Grupo Cero, aseguró en diálogo con LA GACETA que los trabajos no se interrumpieron y que se están reforzando los sectores considerados prioritarios.

“La misión nuestra es encontrar al señor Raúl Moyano”, afirmó Ávila. El jefe policial explicó que debió descender temporalmente del cerro para coordinar la continuidad del dispositivo, en el que participan efectivos policiales, personal de Gendarmería y equipos especializados en el uso de drones.

El operativo también sumará a la patrulla de rescate de alta montaña de Mendoza, cuya llegada fue confirmada para el día siguiente. Según Ávila, la incorporación de personal con experiencia en este tipo de intervenciones permitirá reforzar las tareas en sectores de acceso complejo. 

Se cumplen dos semanas de la desaparición de Moyano: "No vamos a dejar de buscar hasta encontrarlo"

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Uno de los principales obstáculos es la geografía del sector donde se concentra la búsqueda. Ávila advirtió que la imagen del Ñuñorco desde el valle no refleja las dificultades que encuentran los rescatistas cuando avanzan por la montaña.

“Muchas veces uno ve un panorama desde abajo, pero la realidad es muy diferente. Cada vez que uno la camina se encuentra con un obstáculo, y ese obstáculo te lleva a otro: cuevas, grietas”, describió.

El subcomisario señaló que hay lugares que incluso pueden resultar desconocidos para los habitantes de la zona, debido a la inmensidad del cerro y a la cantidad de accidentes geográficos que aparecen durante los recorridos.

Los rastrillajes se concentran principalmente en el cono sureste y en el sector este, con avances hacia zonas como El Indio, la Quebrada del Portugués y distintas quebradas. Allí, los pronunciados desniveles, las caídas abruptas y las áreas rocosas dificultan el desplazamiento.

Entre la lluvia y la neblina, continúa la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco

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“Se necesita gente especializada en este tipo de búsqueda que pueda acceder. Muchas veces uno camina por los filos, por la senda, pero también hay que bajar hacia esas zonas de difícil acceso para realizar un buen avistaje”, explicó.

EN EL CERRO. La niebla, las nevadas y las quebradas de difícil acceso complican los rastrillajes. EN EL CERRO. La niebla, las nevadas y las quebradas de difícil acceso complican los rastrillajes.

La niebla y la nieve complican los rastrillajes

A las dificultades del terreno se suma un clima cambiante, que condiciona tanto los recorridos a pie como los desplazamientos aéreos. Ávila relató que, durante la jornada, las condiciones pasaron rápidamente de un cielo despejado a la presencia de niebla y viento.

Incluso, contó que el equipo atravesó una nevada durante la noche anterior y que, al amanecer, las carpas y los elementos del campamento estaban cubiertos de nieve.

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

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“Hay que respetarlo, hay que respetarlo. El clima está muy variado”, remarcó el director del Grupo Cero, quien advirtió que las condiciones que se presentan en la montaña no siempre coinciden con los pronósticos.

Durante la jornada, una ventana de buen tiempo permitió que un helicóptero trasladara a una importante cantidad de efectivos policiales, personal de Gendarmería y equipos de drones hasta una zona desde la que continuarían las tareas.

Las señales del teléfono, una referencia para la búsqueda

Respecto de las hipótesis sobre el paradero de Moyano, Ávila sostuvo que los investigadores no descartan ninguna posibilidad y que la planificación se actualiza a partir de la información disponible.

Uno de los elementos centrales son los registros de impacto de la antena telefónica del docente. El subcomisario confirmó que se detectaron dos impactos durante el mismo día y que esos registros constituyen la última referencia de ese tipo con la que trabajan los investigadores.

La información técnica permite delimitar un área de búsqueda, aunque no determina por sí sola el punto exacto en el que podría encontrarse Moyano. Una vez en el lugar, los equipos deben enfrentarse a una extensión de terreno con grietas, cuevas, acantilados y sectores de difícil acceso.

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

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El análisis de esos datos está a cargo de equipos especializados de la Policía de Tucumán, que colaboran con la planificación de los rastrillajes.

Pese a las dificultades, Ávila aseguró que los recursos no se redujeron y que se busca ampliar la capacidad operativa con la incorporación de efectivos de otras unidades y provincias.

“Mientras más se puedan redoblar los esfuerzos, mucho mejor”, expresó. Y concluyó: “La institución policial está presente, no se bajan los recursos, se están aumentando. Dios quiera que tengamos la certeza de poder dar con el paradero del señor Moyano”.

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