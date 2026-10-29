Arriazu advirtió que comprar reservas a costa del crédito puede provocar una recesión y una corrida en 2027

El economista Ricardo Arriazu lanzó una advertencia sobre la estrategia monetaria de la administración de Javier Milei: si el Banco Central continúa comprando reservas a costa de restringir el crédito al sector privado, la economía podría profundizar su estancamiento y enfrentar una corrida cambiaria en 2027. Según sostuvo, la falta de una recuperación rápida también podría erosionar la credibilidad oficial y poner en riesgo una oportunidad de crecimiento para el país.