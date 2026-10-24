Financial Times: “Javier Milei ha demostrado escasa empatía”

En la misma línea citó a representantes de cámaras empresarias que hablan de las dificultades de la economía y sumó la evaluación de JP Morgan acerca de que la economía entrará en recesión. En su análisis también apunta que hay economistas que defienden el plan económico a partir de que la motosierra y la desregulaciones han puesto a la Argentina en una situación “firme”.