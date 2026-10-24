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Financial Times: “Javier Milei ha demostrado escasa empatía”

Financial Times puso el acento en los efectos del programa económico del Presidente

Javier Milei.
Javier Milei.
Por Redacción Economía Hace 5 Hs

El influyente diario londinense Financial Times consideró que el presidente Javier Milei “ha mostrado escasa empatía” con los sectores perjudicados por su programa de gobierno y sostuvo que “el ambiente se ha vuelto sombrío” a un año de las elecciones. El artículo bajo el título “Las reformas de Milei bajo presión” califica al presidente como “excéntrico outsider”. La publicación tomó una serie de testimonios de comerciantes, economistas, hombres de negocios y políticos argentinos que, en su mayoría, dieron testimonios críticos de la situación del país.

La nota se apoya en el testimonio de una dueña de una librería, el ex ministro de Cambiemos Nicolás Dujovne y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En la misma línea citó a representantes de cámaras empresarias que hablan de las dificultades de la economía y sumó la evaluación de JP Morgan acerca de que la economía entrará en recesión. En su análisis también apunta que hay economistas que defienden el plan económico a partir de que la motosierra y la desregulaciones han puesto a la Argentina en una situación “firme”.

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Por otra parte, destaca que “hay pocos países en el mundo con superávit fiscal”, al tiempo que subraya la caída de la inflación y los costos de endeudamiento, y pondera las inversiones que se anuncian en el sector energético.

No obstante, aclara que la “transformación ha sido dolorosa” y que la economía se ha mantenido estancada en el último año.

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