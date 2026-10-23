Ricardo Arriazu aclaró sus dichos sobre la compra de dólares del Banco Central

El economista Ricardo Arriazu aclaró ayer sus dichos acerca de que la compra de dólares por parte del Banco Central frenaba el crecimiento de la economía y afirmó que se refería a la posibilidad de la destrucción del crédito. “No dije que Argentina no debería comprar divisas, lo que dije es que no debería comprar destruyendo el crédito interno. Y que la destrucción del crédito interno es la razón del estancamiento argentino; el resto es interpretación de los demás”, afirmó Arriazu durante la 3ª Cumbre Aseguradora Argentina, que se realizó este jueves en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, bajo el lema “Más seguros, más futuro”. “La charla fue sobre economía internacional, sobre los peligros del crecimiento de los déficits fiscales, y del aumento de la deuda en el mundo. Esa presentación no tenía ninguna transparencia (filmina) sobre la Argentina”, precisó el consultor.