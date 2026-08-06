Arriazu rechazó el planteo de ir hacia una devaluación

“No sé si el dólar está en equilibrio, pero sí otras cosas. Tuvimos superávit comercial de U$S 10.500 millones el año pasado y ahora estoy estimando U$S 28.000 millones para este año. Tenemos U$S 10.000 millones de superávit de cuenta corriente. ¿Creen en el Gobierno, en la economía en su conjunto? Si el Banco Central (BCRA) no comprara dólares para sus reservas, el dólar se desplomaría. Nadie sabe el valor de equilibrio, algunas empresas lo sufren, pero el Gobierno no puede hacer nada, solo mantener este equilibrio”, argumentó durante uno de los paneles del evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa. En ese sentido, utilizó una frase para referirse a la devaluación que piden ciertos economistas y argumentó su posición en contra de esa medida. “La gente busca una solución sencilla. Pedir devaluar es como si el petiso pidiera devaluar el metro: en lugar de medir 1,5, mide tres metros”, remarcó.