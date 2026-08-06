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Arriazu rechazó el planteo de ir hacia una devaluación

“Es como que el petiso pidiera devaluar el metro”, metaforizó el economista.

Hace 3 Hs

El economista Ricardo Arriazu, uno de los más influyentes del país, rechazó el planteo de devaluación que proponen algunos de sus colegas y utilizó una analogía para referirse a la situación actual que atraviesa la Argentina. Arriazu sostuvo que “nadie sabe cuál es el valor de equilibrio” del tipo de cambio y recordó que el país vive en una economía dolarizada en donde “cuando se mueve el dólar, se mueven todos los precios”. 

“No sé si el dólar está en equilibrio, pero sí otras cosas. Tuvimos superávit comercial de U$S 10.500 millones el año pasado y ahora estoy estimando U$S 28.000 millones para este año. Tenemos U$S 10.000 millones de superávit de cuenta corriente. ¿Creen en el Gobierno, en la economía en su conjunto? Si el Banco Central (BCRA) no comprara dólares para sus reservas, el dólar se desplomaría. Nadie sabe el valor de equilibrio, algunas empresas lo sufren, pero el Gobierno no puede hacer nada, solo mantener este equilibrio”, argumentó durante uno de los paneles del evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa. En ese sentido, utilizó una frase para referirse a la devaluación que piden ciertos economistas y argumentó su posición en contra de esa medida. “La gente busca una solución sencilla. Pedir devaluar es como si el petiso pidiera devaluar el metro: en lugar de medir 1,5, mide tres metros”, remarcó.

El economista afirmó que la única solución es “bajar el costo argentino” porque si no “vamos a tener los mismos problemas”. Y, en referencia a la analogía del petiso, agregó: “lo que tiene que pedir es hormona de competitividad y crecimiento”. En ese sentido, sostuvo que el principal desafío del Gobierno recae en ver cómo demuestra a la gente que “no va a ser nuevamente estafada” y mencionó que el país atraviesa un escenario de “oportunidad única”, en el que listó varios acontecimientos.

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