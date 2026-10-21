Ricardo Arriazu: “Argentina es un país fiscal y patrimonialmente sólido, pero no confiable”

Resumen para apurados
- Hoy, en el Hotel Alvear, el economista Ricardo Arriazu afirmó que Argentina es sólida en lo fiscal pero poco confiable por su historial de deudas impagas.
- En un simposio, detalló que la deuda neta local es baja frente a las potencias, pero advirtió que la política monetaria y la falta de crédito frenan el crecimiento del país.
- Arriazu proyectó que el auge energético y minero permitiría crecer al 5% anual, aunque alertó que los cambios estructurales provocarán bolsones de desempleo en la transición.
Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el mercado, en general, y por el presidente Javier Milei, en particular, advirtió acerca de la incertidumbre financiera a nivel global, en donde puso el foco sobre una venta masiva de bonos públicos en los mercados internacionales, y explicó cuál es el rol de Argentina, siendo un país “fiscal y patrimonialmente sólido, pero no confiable”.
Arriazu sostuvo que los niveles de deuda de Argentina, comparados con el mundo, “no son nada” y señaló que el verdadero tema de fondo es que al país “no se le cree porque somos estafadores seriales”, aunque alertó que el mundo “se está por convertir en estafador serial”.
Durante su presentación en el 31° Simposio Internacional de Economía organizado por los Amigos de la Universidad de Tel Aviv (AUTA) en el Hotel Alvear, el economista indicó que esto ocurre debido a que los países desarrollados “no están adoptando soluciones para bajar las deudas y el déficit fiscal”.
“Vemos un proceso de venta masiva de bonos públicos. La gente tiene miedo a ser estafada en todos los países del mundo, pero principalmente en los países desarrollados”, deslizó y sumó que “el gasto en intereses supera al militar y se destina casi 25 puntos de la inversión pública al envejecimiento poblacional en muchos de estos países”.
“Hoy la economía internacional está llena de incertidumbre, con conflictos geopolíticos y bélicos. De los últimos 16 cambios de potencia dominante, 12 fueron por guerras. Hoy estamos en ‘guerra fría’, pero se está trasladando a la economía y al comercio, que hoy no se rige solo por ventajas competitivas, sino por seguridad estratégica”.
La verdadera deuda neta
Respecto de Argentina, el analista afirmó que la “verdadera” deuda neta es del 37% del Producto Bruto Interno (PBI), donde desde 2003 los argentinos “compraron más de U$S 400.000 millones”.
“Cosecha récord, producción récord de hidrocarburos, ganancia en minería, menos compra de divisas por parte del sector privado, términos de intercambio favorables. Deberíamos estar creciendo arriba del cinco y estamos estancados creciendo menos del dos”, comentó el economista.
En otros términos, el consultor señaló que con cosecha récord, boom de hidrocarburos y auge minero, el país tiene todo para despegar, pero la política monetaria lo frena. En este sentido, puntualizó que el país reúne todas las condiciones para crecer al 5% anual, pero la excesiva compra de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) lo mantiene estancado en torno al 2%.