Juzgan a dos tucumanos por un doble crimen en Orán

Los tucumanos Elvio Augusto Díaz y Carlos Fernando Rodríguez, conocido como “Kokoz”, junto con el oranense Roberto Enrique Larrán, comenzaron a ser juzgados por el doble homicidio de Wilson Abdala Zutara y Ariel Ledezma Salinas, ciudadanos bolivianos que residían en ese país. En mayo de 2024 fueron encontrados sin vida en un paraje rural cercano a la localidad salteña de Orán. La acusación sostiene que los tres participaron en un plan para interceptarlos, reducirlos y ejecutarls. Las defensas, en cambio, niegan esa reconstrucción y aseguran que la investigación presenta contradicciones que impiden atribuirles los asesinatos.