Orán: detienen a un tucumano que llevaba 38 kilos de cocaína en cajas de cartón

Un joven tucumano de 24 años fue detenido el sábado por la noche mientras trasladaba más de 38 kilos de cocaína por calles céntricas de Orán, una ciudad estratégica para el narcotráfico por su cercanía con la frontera.
El operativo se desarrolló cerca de las 22.15, en la esquina de las calles España y Laprida, durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la Subdirección de Drogas Peligrosas y la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2. Según fuentes policiales, los uniformados detectaron a un hombre que caminaba con dos cajas de cartón, observando de manera constante hacia distintos puntos, en actitud sospechosa.
Al advertir la presencia policial, el joven identificado por sus iniciales F.T.A. intentó escapar. En plena maniobra arrojó las cajas en la calle, pero fue alcanzado a pocos metros y reducido por los agentes.
Tras la detención, se dio intervención a la Fiscalía Penal de Orán, que ordenó la participación de personal especializado y la presencia de un can antinarcóticos. El perro “Black”, entrenado para la detección de estupefacientes, marcó de inmediato las cajas como positivas para sustancias ilegales.
Con autorización judicial, se procedió a la apertura de los bultos. En el interior se encontraron 38 paquetes rectangulares de color amarillo que contenían la sustancia. La prueba farmacológica confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 38 kilos con 55 gramos.
Además de la droga, los investigadores secuestraron un teléfono, dinero en efectivo (billetes de U$S100 y $58.000) y una licencia de conducir que no pertenecía al detenido.
La Justicia federal dispuso la detención del joven y el secuestro de todos los elementos vinculados a la causa. Ahora, la pesquisa se centra en determinar el origen de la cocaína, su destino final y el rol que cumplía el detenido dentro de la presunta estructura de narcotráfico que opera en Orán.