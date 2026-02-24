Orán: detienen a un tucumano que llevaba 38 kilos de cocaína en cajas de cartón

El operativo se desarrolló cerca de las 22.15, en la esquina de las calles España y Laprida, durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la Subdirección de Drogas Peligrosas y la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2. Según fuentes policiales, los uniformados detectaron a un hombre que caminaba con dos cajas de cartón, observando de manera constante hacia distintos puntos, en actitud sospechosa.