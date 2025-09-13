Secciones
Seguridad

Lo detuvieron con más de un kilo de cocaína oculto entre sus ropas en un control vehicular en Orán

La droga tenía la marca del delfín, una marca asociada a la organización del "Patrón del Norte".

Secuestro de droga.
Hace 1 Hs

En un operativo de control vehicular llevado a cabo sobre la ruta nacional 50, personal de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a una persona que transportaba más de un kilo de cocaína escondido entre sus prendas de vestir.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Libertad de la ciudad de Orán, en Salta, cuando los efectivos interceptaron un automóvil que funcionaba como remis. Durante la inspección, uno de los pasajeros, ubicado en el asiento trasero, mostró un evidente estado de nerviosismo, lo que llamó la atención del personal policial, según el reporte oficial.

Ante esta actitud, se le solicitó descender del vehículo para realizar una revisión más detallada. En ese momento, los agentes notaron un bulto de gran tamaño que sobresalía entre su ropa. Ahí se efectuó una requisa superficial que permitió extraer de su cintura un paquete rectangular de color amarillo, con una etiqueta con la imagen de “Mickey Mouse”.

En su interior, el envoltorio presentaba además un logo en bajo relieve con forma de delfín, una marca frecuentemente asociada a una de las organizaciones más conocidas de la región encabezada por Reynaldo Castedo, el "Patrón del Norte". El paquete fue sometido a pesaje, arrojando un total de 1.045 gramos.

La prueba de narcotest realizada en el lugar confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. Inmediatamente, se dio intervención a la Fiscalía Descentralizada de Orán, que ordenó el secuestro de la sustancia y la detención del sospechoso, quien quedó alojado en una dependencia policial.

Temas Policía Federal ArgentinaOránNarcotráfico
