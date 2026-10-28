Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre

Resumen para apurados
- El SMN prevé tormentas y lluvias persistentes para este jueves en Tucumán, con marcas térmicas entre 15 °C y 24 °C debido al avance de un frente de inestabilidad climática.
- Las precipitaciones se intensificarán hacia la tarde tras una madrugada con tormentas fuertes, mientras rige un alerta oficial que pide precaución al planificar actividades.
- Hacia el fin de semana persistirá la inestabilidad pero aumentará la temperatura, previéndose máximas de hasta 30 °C para el inicio de la próxima semana en la región.
El tiempo en Tucumán estará marcado por las lluvias y las tormentas este jueves 29 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones desde la madrugada, con períodos de mayor intensidad durante la tarde y nuevas tormentas hacia el final de la jornada.
La temperatura oscilará entre los 15 °C de mínima y los 24 °C de máxima. Las condiciones serán variables durante todo el día, por lo que se recomienda tener en cuenta el pronóstico antes de realizar actividades al aire libre o planificar traslados.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el jueves
La madrugada comenzará con tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 17 °C y el viento soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Durante la mañana se esperan tormentas aisladas. La probabilidad de lluvias descenderá a un rango de entre el 10% y el 40%, mientras que la temperatura será de aproximadamente 15 °C. El viento predominará del sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
A partir de la tarde, las condiciones volverán a desmejorar. El pronóstico indica tormentas, una temperatura cercana a los 24 °C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. El viento soplará del este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Por la noche continuaría la inestabilidad, con tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias de entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá hasta los 20 °C y el viento será predominantemente del norte.
Qué se espera para el resto de la semana en Tucumán
El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas comenzarán a subir durante los próximos días, aunque la inestabilidad podría continuar. Para el viernes se prevé una mínima de 13 °C y una máxima de 27 °C. El sábado, los registros térmicos se ubicarían entre los 15 °C y los 27 °C, con condiciones que todavía podrían favorecer las precipitaciones.
El domingo se espera una mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C. Para el lunes, en tanto, la temperatura podría alcanzar los 30 °C, mientras que el martes la máxima rondaría los 28 °C.
Los datos corresponden al pronóstico para San Miguel de Tucumán y pueden modificarse con las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.