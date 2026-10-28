SociedadClima y ecología

Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre

Continúa la alerta por tormentas para una parte del día. Conocé el pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional.

TUCUMÁN. Las lluvias se apoderarán del tiempo durante los próximos días. LA GACETA/FOTO OSVALDO RIPOLL (ARCHIVO).
TUCUMÁN. Las lluvias se apoderarán del tiempo durante los próximos días. LA GACETA/FOTO OSVALDO RIPOLL (ARCHIVO).
Por Redacción Sociedad Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • El SMN prevé tormentas y lluvias persistentes para este jueves en Tucumán, con marcas térmicas entre 15 °C y 24 °C debido al avance de un frente de inestabilidad climática.
  • Las precipitaciones se intensificarán hacia la tarde tras una madrugada con tormentas fuertes, mientras rige un alerta oficial que pide precaución al planificar actividades.
  • Hacia el fin de semana persistirá la inestabilidad pero aumentará la temperatura, previéndose máximas de hasta 30 °C para el inicio de la próxima semana en la región.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán estará marcado por las lluvias y las tormentas este jueves 29 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones desde la madrugada, con períodos de mayor intensidad durante la tarde y nuevas tormentas hacia el final de la jornada.

La temperatura oscilará entre los 15 °C de mínima y los 24 °C de máxima. Las condiciones serán variables durante todo el día, por lo que se recomienda tener en cuenta el pronóstico antes de realizar actividades al aire libre o planificar traslados.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el jueves

La madrugada comenzará con tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 17 °C y el viento soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana se esperan tormentas aisladas. La probabilidad de lluvias descenderá a un rango de entre el 10% y el 40%, mientras que la temperatura será de aproximadamente 15 °C. El viento predominará del sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

A partir de la tarde, las condiciones volverán a desmejorar. El pronóstico indica tormentas, una temperatura cercana a los 24 °C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. El viento soplará del este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la noche continuaría la inestabilidad, con tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias de entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá hasta los 20 °C y el viento será predominantemente del norte.

Qué se espera para el resto de la semana en Tucumán

El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas comenzarán a subir durante los próximos días, aunque la inestabilidad podría continuar. Para el viernes se prevé una mínima de 13 °C y una máxima de 27 °C. El sábado, los registros térmicos se ubicarían entre los 15 °C y los 27 °C, con condiciones que todavía podrían favorecer las precipitaciones.

El domingo se espera una mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C. Para el lunes, en tanto, la temperatura podría alcanzar los 30 °C, mientras que el martes la máxima rondaría los 28 °C.

Los datos corresponden al pronóstico para San Miguel de Tucumán y pueden modificarse con las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuándo vuelve el calor a la Argentina: el día en que subirán las temperaturas

Cuándo vuelve el calor a la Argentina: el día en que subirán las temperaturas

Tucumán: ¿Cómo estará el tiempo este domingo 25 de octubre?

Tucumán: ¿Cómo estará el tiempo este domingo 25 de octubre?

¿Vuelve la lluvia a Tucumán? El pronóstico para la última semana de octubre

¿Vuelve la lluvia a Tucumán? El pronóstico para la última semana de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 26 de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 26 de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

Lo más popular
Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos
1

Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia
2

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”
3

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

El Militar Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración
4

"El Militar" Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración

Flavio Bolsonaro llegó a Estados Unidos, se presentó como “el verdadero presidente” de Brasil y agradeció a Milei y a Trump
5

Flavio Bolsonaro llegó a Estados Unidos, se presentó como “el verdadero presidente” de Brasil y agradeció a Milei y a Trump

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
2

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
3

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido
4

El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido

Recuerdos fotográficos: el Maestro Avelino, “el corazón de Tucumán”
5

Recuerdos fotográficos: el Maestro Avelino, “el corazón de Tucumán”

Más Noticias
Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos

Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos

Tragedia en España: qué pasó antes del choque de trenes que dejó al menos 68 muertos

Tragedia en España: qué pasó antes del choque de trenes que dejó al menos 68 muertos

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

Avanza un frente frío en el país y hay alerta amarilla: ¿dónde se esperan fuertes tormentas este miércoles 28 de octubre?

Avanza un frente frío en el país y hay alerta amarilla: ¿dónde se esperan fuertes tormentas este miércoles 28 de octubre?

Tucumán, bajo alerta amarilla: “Las tormentas podrían llegar con fuerza a partir de las 20”

Tucumán, bajo alerta amarilla: “Las tormentas podrían llegar con fuerza a partir de las 20”

Choque de trenes en España: se duplicó la cifra de muertos y ya son 64 las víctimas fatales

Choque de trenes en España: se duplicó la cifra de muertos y ya son 64 las víctimas fatales

Bullying en Catamarca: la alumna denunciada interpuso un amparo para evitar su expulsión

Bullying en Catamarca: la alumna denunciada interpuso un amparo para evitar su expulsión

Tragedia ferroviaria en España: chocaron dos trenes de alta velocidad y hay al menos 30 muertos

Tragedia ferroviaria en España: chocaron dos trenes de alta velocidad y hay al menos 30 muertos

Comentarios