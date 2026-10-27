Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este miércoles 28 de octubre una jornada inestable en Tucumán, con lluvias, tormentas y una temperatura máxima de 23 °C.
- El día iniciará con lloviznas y 13 °C de mínima, pero desmejorará hacia la tarde y la noche con tormentas de mayor intensidad y vientos variables.
- Se recomienda a los vecinos salir con precaución y seguir los canales oficiales ante posibles alertas meteorológicas por fuertes precipitaciones.
El tiempo en Tucumán estará marcado por la inestabilidad este miércoles 28 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias y lloviznas durante la primera parte del día, mientras que las condiciones desmejorarán por la tarde, con tormentas aisladas y precipitaciones más intensas hacia la noche.
La temperatura mínima prevista para San Miguel de Tucumán será de 13 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C. Ante la probabilidad de lluvias durante buena parte de la jornada, se recomienda tener el paraguas a mano y consultar las actualizaciones del pronóstico.
Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles
Madrugada: La jornada comenzará con una temperatura de 13 °C y probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%. El viento soplará desde el sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.
Mañana: Continuará la inestabilidad, con lloviznas y una temperatura cercana a los 16 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%, con vientos leves del sudoeste.
Tarde: La temperatura llegará a los 23 °C, la máxima prevista para el día. Sin embargo, se esperan tormentas aisladas y aumentará la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre el 40% y el 70%. El viento rotará hacia el norte y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Noche: El pronóstico anticipa tormentas fuertes, con una temperatura cercana a los 18 °C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Los vientos soplarán desde el noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Qué se espera para el tiempo en Tucumán
La inestabilidad se hará sentir durante toda la jornada, pero las condiciones más adversas se esperan durante la tarde y la noche, cuando podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.
Se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y consultar los canales oficiales ante la posibilidad de alertas meteorológicas por tormentas.