SociedadClima y ecología

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO EN TUCUMÁN. El miércoles podría llover durante gran parte del día.
PRONÓSTICO DEL TIEMPO EN TUCUMÁN. El miércoles podría llover durante gran parte del día. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este miércoles 28 de octubre una jornada inestable en Tucumán, con lluvias, tormentas y una temperatura máxima de 23 °C.
  • El día iniciará con lloviznas y 13 °C de mínima, pero desmejorará hacia la tarde y la noche con tormentas de mayor intensidad y vientos variables.
  • Se recomienda a los vecinos salir con precaución y seguir los canales oficiales ante posibles alertas meteorológicas por fuertes precipitaciones.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán estará marcado por la inestabilidad este miércoles 28 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias y lloviznas durante la primera parte del día, mientras que las condiciones desmejorarán por la tarde, con tormentas aisladas y precipitaciones más intensas hacia la noche.

La temperatura mínima prevista para San Miguel de Tucumán será de 13 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C. Ante la probabilidad de lluvias durante buena parte de la jornada, se recomienda tener el paraguas a mano y consultar las actualizaciones del pronóstico.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

Madrugada: La jornada comenzará con una temperatura de 13 °C y probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%. El viento soplará desde el sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.

Mañana: Continuará la inestabilidad, con lloviznas y una temperatura cercana a los 16 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%, con vientos leves del sudoeste.

Tarde: La temperatura llegará a los 23 °C, la máxima prevista para el día. Sin embargo, se esperan tormentas aisladas y aumentará la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre el 40% y el 70%. El viento rotará hacia el norte y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Noche: El pronóstico anticipa tormentas fuertes, con una temperatura cercana a los 18 °C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Los vientos soplarán desde el noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Qué se espera para el tiempo en Tucumán

La inestabilidad se hará sentir durante toda la jornada, pero las condiciones más adversas se esperan durante la tarde y la noche, cuando podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.

Se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y consultar los canales oficiales ante la posibilidad de alertas meteorológicas por tormentas.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena

La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena

Vacaciones en Brasil 2027: cuánto cuesta viajar a Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas en enero

Vacaciones en Brasil 2027: cuánto cuesta viajar a Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas en enero

Emprendimiento en La Hoya: “Esta pista de atletismo dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad”

Emprendimiento en La Hoya: “Esta pista de atletismo dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad”

Alter Crea llega a Yerba Buena: feria de diseño, gastronomía y entretenimiento durante tres días

"Alter Crea" llega a Yerba Buena: feria de diseño, gastronomía y entretenimiento durante tres días

Lo más popular
El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán
1

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo
2

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
3

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán
4

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán

El Gobierno nacional confirmó que no felicitará a Lula y crece la tensión diplomática con Brasil
5

El Gobierno nacional confirmó que no felicitará a Lula y crece la tensión diplomática con Brasil

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
2

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
3

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
4

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Más Noticias
Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

¿Cómo usar hojas de laurel para ahuyentar las hormigas de la cocina?

¿Cómo usar hojas de laurel para ahuyentar las hormigas de la cocina?

De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV

De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Tensión en Catamarca: la familia de la adolescente acusada de bullying denunció amenazas y doxxing

Tensión en Catamarca: la familia de la adolescente acusada de bullying denunció amenazas y doxxing

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena

La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena

Comentarios