Cuándo vuelve el calor a la Argentina: el día en que subirán las temperaturas

Cuándo vuelve el calor a la Argentina y qué temperaturas se esperan el viernes

El viernes 30 de octubre se perfila como una jornada más templada en el centro del país, con un ascenso más pronunciado de las temperaturas hacia el oeste. De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, varias localidades volverán a registrar máximas cercanas a los 27°, aunque el calor no se extenderá de manera uniforme a todo el territorio nacional.