Cuándo vuelve el calor a la Argentina: el día en que subirán las temperaturas

Resumen para apurados
- Las temperaturas subirán este viernes en el centro y oeste de Argentina, alcanzando hasta 31°C tras varios días frescos por el ingreso de aire templado.
- El repunte térmico será dispar según la región, luego de jornadas inestables y frescas marcadas por la humedad y nubosidad en la provincia de Buenos Aires.
- Especialistas advierten que la llegada de un frente frío durante el fin de semana podría desatar tormentas y provocar un nuevo descenso generalizado de las marcas térmicas.
Después de varias jornadas con temperaturas frescas y condiciones meteorológicas inestables, el calor comenzará a regresar a distintas regiones de la Argentina. Sin embargo, el repunte térmico será desigual: mientras algunas ciudades del centro y del oeste podrían alcanzar los 27° e incluso superar los 30°, otras zonas seguirán con registros más bajos.
El panorama para el fin de semana todavía presenta incertidumbre, según detallan los especialistas del sitio Meteored. Los pronósticos mantienen bajo seguimiento la posible llegada de un frente frío que podría frenar la recuperación de las temperaturas, provocar nuevas lluvias y tormentas y generar un nuevo descenso térmico.
Cuándo vuelve el calor a la Argentina y qué temperaturas se esperan el viernes
El viernes 30 de octubre se perfila como una jornada más templada en el centro del país, con un ascenso más pronunciado de las temperaturas hacia el oeste. De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, varias localidades volverán a registrar máximas cercanas a los 27°, aunque el calor no se extenderá de manera uniforme a todo el territorio nacional.
Entre las temperaturas previstas para la tarde del viernes se encuentran:
- Rosario y Santa Fe: alrededor de 26°.
- Córdoba: cerca de 27°.
- Santa Rosa, La Pampa: unos 27°.
- Buenos Aires: aproximadamente 23°.
- San Juan: podría alcanzar los 31°.
- Neuquén: alrededor de 27°.
- Posadas: cerca de 26°.
- Salta: unos 21°.
En la costa bonaerense, por ejemplo, Mar del Plata rondaría los 15° durante la tarde. En la Patagonia, las máximas previstas serían de aproximadamente 16° en Rawson y 18° en Comodoro Rivadavia.
Por lo tanto, aunque el viernes marcará una recuperación térmica en buena parte del centro del país, todavía no se espera un episodio de calor generalizado en toda la Argentina.
Cómo estará el tiempo el jueves 29 de octubre
Antes del repunte térmico del viernes, el jueves presentará condiciones meteorológicas diferentes según la región.
Un anticiclón situado sobre el océano Atlántico, frente a la costa bonaerense, favorecerá el ingreso de aire húmedo hacia la provincia de Buenos Aires. Esta circulación podría generar nubosidad baja y chaparrones aislados, especialmente en el centro y el este provincial, donde los suelos ya presentan mucha humedad.
En cambio, La Pampa, San Luis y el centro y sur de Córdoba tendrán menor cobertura nubosa, un escenario que favorecerá el aumento de las temperaturas.
En el noroeste argentino se prevén nuevos chaparrones y tormentas, algunos de los cuales podrían extenderse hacia el norte de Córdoba y, eventualmente, el norte de Cuyo. En Misiones, el avance de un frente cálido favorecerá tormentas localmente moderadas, en particular en el centro y el norte de la provincia.
La Patagonia también tendrá condiciones variables. El paso de un frente proveniente del Pacífico provocará precipitaciones principalmente en territorio chileno, aunque podrían registrarse chaparrones en la cordillera de Santa Cruz y lluvias en Tierra del Fuego, incluida Ushuaia.
Además, se esperan períodos de viento intenso en Santa Cruz, Chubut y sectores de la Línea Sur de Río Negro. En el norte santacruceño, las ráfagas podrían alcanzar entre 65 y 70 km/h.
Qué puede pasar con el calor durante el fin de semana
La recuperación de las temperaturas podría tener una interrupción durante el sábado y el domingo. Los pronósticos mantienen bajo seguimiento la posibilidad de que un nuevo frente frío avance sobre el país y modifique las condiciones meteorológicas.
Si ese sistema llega a concretarse y encuentra suficiente humedad disponible, podría favorecer la formación de lluvias y tormentas, además de provocar cambios en la dirección del viento y un posterior descenso de las temperaturas.
Por ahora, el escenario no permite asegurar cuánto durará el repunte térmico ni qué regiones serán las más afectadas por el posible cambio de tiempo.
En este contexto, el viernes aparece como la jornada con mejores perspectivas para disfrutar de temperaturas más agradables en distintas localidades del centro y del oeste argentino. Sin embargo, la evolución del frente frío será determinante para establecer si el calor se mantiene durante el fin de semana o vuelve a dar paso a condiciones más frescas.