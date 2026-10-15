Caso Yankelevich: las duras conclusiones de los peritajes psicológicos sobre Darío Giordano

En otro pasaje, los especialistas se refirieron a la relación con sus hijos y a la manera en que el productor abordaba los conflictos familiares. “Respecto de la problemática familiar con sus hijos, denotó escasa implicación subjetiva, tendiendo a depositar el eje del conflicto en el entorno. Todo ello repercute en el establecimiento de sus vínculos y en el ejercicio de su rol paterno”, indicaba el informe.