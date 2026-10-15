Caso Yankelevich: las duras conclusiones de los peritajes psicológicos sobre Darío Giordano
Los documentos incorporados a la causa civil describieron una conflictiva dinámica familiar y registraron el rechazo de los jóvenes a mantener contacto con su padre. También se conocieron detalles del fallo penal de 2018.
Resumen para apurados
- Peritajes judiciales revelaron en Argentina severas fallas paternas de Darío Giordano, lo que motivó que la tutela de sus hijos fuera otorgada al abuelo Gustavo Yankelevich.
- Valentín relató maltratos tras la muerte de Romina Yan. En 2018, la causa penal prescribió sin fallo de fondo, a diferencia del fuero civil que otorgó la custodia a los abuelos.
- El caso clarifica la brecha jurídica entre prescripción penal y custodia civil, impactando en la opinión pública sobre la credibilidad y protección judicial de los menores.
El caso de Franco y Valentín Yankelevich volvió a generar repercusiones tras la difusión de fragmentos de los informes psicológicos y psiquiátricos realizados a Darío Giordano, padre de los jóvenes y expareja de Romina Yan. Los documentos formaron parte del expediente civil en el que se resolvió que los dos varones quedaran bajo el cuidado de su abuelo, Gustavo Yankelevich.
La información fue difundida por el periodista Paulo Kablan en A la Barbarossa y retomada en LAM. Según lo expuesto en televisión, las evaluaciones de los especialistas describieron una dinámica familiar conflictiva, registraron el rechazo de los chicos a mantener contacto con su padre y señalaron dificultades vinculadas con el ejercicio de su rol paterno.
Qué decían los informes psicológicos y psiquiátricos sobre Darío Giordano
Entre los fragmentos difundidos, uno de los puntos centrales fue la evaluación de los recursos personales de Giordano para afrontar situaciones conflictivas. El documento señaló: “Sus recursos defensivos resultan rígidos, con escasa plasticidad para hacer frente a las exigencias, tanto internas como externas”.
En otro pasaje, los especialistas se refirieron a la relación con sus hijos y a la manera en que el productor abordaba los conflictos familiares. “Respecto de la problemática familiar con sus hijos, denotó escasa implicación subjetiva, tendiendo a depositar el eje del conflicto en el entorno. Todo ello repercute en el establecimiento de sus vínculos y en el ejercicio de su rol paterno”, indicaba el informe.
De acuerdo con lo relatado en los programas televisivos, Franco y Valentín manifestaron que no querían ver a su padre y expresaron una fuerte hostilidad hacia él. La entrevista vincular entre Giordano y los chicos, según se informó, no pudo concretarse.
Las denuncias de maltrato y el testimonio de Valentín Yankelevich
Los documentos difundidos también incluyeron referencias a situaciones de presunto maltrato físico y psicológico. Al presentar el contenido del expediente, Paulo Kablan describió los episodios que los chicos habrían relatado durante las evaluaciones. “Dice que el papá los maltrataba, los despreciaba, los golpeaba tirándoles de los pelos mientras subían o bajaban la escalera, y los bardeaba”, detalló el periodista.
El caso volvió a cobrar notoriedad pública luego de que Valentín Yankelevich, de 23 años, hablara por primera vez sobre las experiencias que atravesó durante su infancia, después de la muerte de su madre, Romina Yan, en septiembre de 2010.
En su testimonio, contó que la violencia física y psicológica por parte de su padre comenzó cuando tenía alrededor de nueve o diez años. “Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, expresó.
Sus declaraciones reavivaron el interés por los antecedentes judiciales y por las decisiones que se tomaron en el ámbito civil y penal.
Por qué Darío Giordano fue sobreseído en 2018
En medio de la repercusión de las declaraciones de Valentín, Darío Giordano difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y recordó que había sido sobreseído en una causa penal en 2018.
Sin embargo, el fundamento de esa resolución fue la prescripción de la acción penal. Esto significa que se habían vencido los plazos legales para continuar con la persecución penal de los hechos investigados. Por lo tanto, el sobreseimiento no se dictó como resultado de una resolución de fondo que determinara la inexistencia de los hechos denunciados.
El periodista Ignacio González Prieto explicó los alcances del fallo en Mediodía noticias (eltrece) y detalló cómo se desarrollaron los expedientes judiciales.
Según indicó, la investigación penal se inició de oficio en octubre de 2015, luego de que se tramitara una causa en el fuero civil relacionada con la crianza de los hijos de Romina Yan y Darío Giordano. En mayo de 2018, el Juzgado de Garantías N.º 3 de San Isidro declaró extinguida la acción penal por prescripción y dispuso el sobreseimiento total del productor.
Qué diferencia hubo entre la causa civil y la investigación penal
González Prieto también distinguió las actuaciones del fuero civil de las que se llevaron adelante en el ámbito penal. Según explicó, en el expediente civil, Gustavo Yankelevich y Cris Morena consiguieron la tenencia unilateral de Franco y Valentín, mientras que la situación de la hija menor de Giordano y Romina Yan fue diferente.
Para resolver esa cuestión, se incorporaron testimonios, pericias psicológicas y psiquiátricas y entrevistas en cámara Gesell, de acuerdo con lo expuesto por el periodista. “Los menores hablaron y a partir de ahí ese expediente se resolvió”, señaló González Prieto al explicar el desarrollo del proceso civil.
Así, los informes difundidos recientemente volvieron a poner el foco en los antecedentes de la causa familiar y en las declaraciones públicas de Valentín. Al mismo tiempo, la distinción entre los expedientes permite comprender por qué la decisión sobre el cuidado de los chicos en el fuero civil y el sobreseimiento por prescripción en la causa penal corresponden a procedimientos diferentes, con alcances jurídicos distintos.