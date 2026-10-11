Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

El hijo de Romina Yan, Valentín Yankelevich, habló sobre la relación que mantiene actualmente con su papá, Darío Giordano, a quien señaló por haber ejercido violencia física y psicológica contra él. Tras contar las situaciones que atravesó durante su infancia y explicar por qué decidió alejarse de su hogar, el joven reveló los motivos por los que nunca pudo reconstruir el vínculo con su padre y aseguró que una reconciliación habría sido posible si él hubiera reconocido lo sucedido y pedido perdón.