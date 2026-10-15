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Valentín Yankelevich, el maltrato infantil y el silencio que rodea a los chicos

Los datos muestran que los golpes, las humillaciones y otras formas de maltrato siguen presentes en muchos hogares. Más allá de las estadísticas, persiste una pregunta sobre el lugar que les damos a las infancias y el poder que ejercemos sobre ellas.

FAMILIA. De izquierda a derecha de la imagen, Franco Giordano, Gustavo Yankelevich y Valentín Giordano.
FAMILIA. De izquierda a derecha de la imagen, Franco Giordano, Gustavo Yankelevich y Valentín Giordano.
Ale Casas Cau
Por Ale Casas Cau 15 Octubre 2026

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