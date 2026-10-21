El episodio de violencia que Valentín Yankelevich no contó sobre Darío Giordano: "Lo arrastró en la calle"
Tatiana Schapiro reveló en La Noche de Mirtha un episodio que involucra a Darío Giordano y a Valentín Yankelevich. Según la periodista, el hecho ocurrido a la salida de un colegio figura en las testimoniales judiciales.
Resumen para apurados
- Tatiana Schapiro reveló en televisión que Darío Giordano golpeó y arrastró en la calle a su hijo Valentín, hecho asentado en la causa judicial tras la muerte de Romina Yan.
- El hecho ocurrió frente a una escuela cuando Cris Morena buscaba a los menores. Este conflicto derivó en un extenso proceso judicial por la custodia de los hijos de la actriz.
- El hecho fue clave para que Valentín y Franco quedaran al cuidado de su abuelo Gustavo Yankelevich y reabre el debate público sobre la interna familiar tras la muerte de la actriz.
Un episodio de violencia ocurrido a la salida de un colegio quedó fuera de la entrevista en la que Valentín Yankelevich habló públicamente sobre los maltratos que, según su testimonio, sufrió después de la muerte de su madre, Romina Yan. La periodista Tatiana Schapiro reveló nuevos detalles del caso en el programa La Noche de Mirtha y aseguró que el hecho está registrado en las declaraciones judiciales del joven y de su hermano Franco.
Según el relato de la cronista, el episodio involucró a Darío Giordano, padre de los jóvenes, y ocurrió cuando Cris Morena se acercó al establecimiento educativo para retirar a sus nietos. Schapiro sostuvo que, de acuerdo con las testimoniales incorporadas al expediente de familia, Giordano golpeó y arrastró a Valentín en la vía pública.
Qué contó Tatiana Schapiro sobre el episodio que no apareció en la entrevista
Durante su participación en el ciclo conducido por Juana Viale, Schapiro explicó que Valentín no le había relatado esa situación durante la entrevista, aunque afirmó que el episodio aparece en las declaraciones de los dos hermanos ante la Justicia.
"Hay un episodio que a mí me impactó, que no me lo relata a mí Valentín en la nota, pero está en ambas testimoniales, de Valentín y Franco; es a la salida del colegio, un día que Cris Morena lo va a buscar, cómo Darío lo golpea y lo arrastra en la vía pública", relató la periodista.
La cronista destacó la gravedad de la escena y señaló que, a partir de ese momento, la relación entre los integrantes de la familia habría atravesado un cambio decisivo. "A partir de ese día las cosas cambian por completo", afirmó Schapiro al referirse a las consecuencias que tuvo el episodio en el proceso familiar y judicial.
El conflicto familiar que llegó a los tribunales
La situación se produjo en el contexto de las disputas que surgieron después de la muerte de Romina Yan, en septiembre de 2010. Según lo expuesto por Schapiro en televisión, los desacuerdos y los episodios denunciados llevaron a la familia a recurrir a la Justicia para resolver la situación de los hijos de la actriz.
De acuerdo con la reconstrucción presentada en el programa, el proceso incluyó intervenciones judiciales y evaluaciones sobre el entorno familiar. La situación de Valentín y Franco fue analizada en ese marco, mientras que la de su hermana menor, Azul, tuvo un tratamiento diferente.
La información difundida por la periodista vuelve a poner en primer plano la complejidad de un conflicto que, según su relato, no se limitó a diferencias entre adultos, sino que también involucró denuncias sobre el trato que recibían los hijos de la actriz.
La custodia de Valentín y Franco y el rol de Gustavo Yankelevich
En su relato, Schapiro vinculó el episodio ocurrido a la salida del colegio con el avance de las actuaciones judiciales que llevaron a que Valentín y Franco quedaran bajo el cuidado de su abuelo materno, Gustavo Yankelevich.
La periodista describió el trámite como un proceso legal prolongado, en el que se evaluaron las circunstancias familiares y las situaciones expuestas en las declaraciones.
La situación de los tres hermanos no fue idéntica: según lo contado en el programa, Valentín y Franco quedaron al cuidado de su abuelo, mientras que Azul permaneció bajo otro régimen.
El testimonio de Valentín Yankelevich y los años de silencio
La entrevista en la que Valentín habló sobre los maltratos que asegura haber sufrido después de la muerte de su madre marcó un punto de inflexión en la exposición pública de la historia familiar.
La revelación de Schapiro agregó un episodio que no había formado parte de esa conversación, pero que, según la periodista, consta en las testimoniales judiciales. De este modo, el caso volvió a generar repercusiones por los detalles sobre el conflicto familiar y las decisiones que se tomaron durante la intervención de la Justicia.
El relato público de Valentín, junto con la información que la cronista atribuyó al expediente, volvió a poner en discusión los años posteriores a la muerte de Romina Yan y las circunstancias que atravesaron sus hijos.