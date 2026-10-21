El episodio de violencia que Valentín Yankelevich no contó sobre Darío Giordano: "Lo arrastró en la calle"

Un episodio de violencia ocurrido a la salida de un colegio quedó fuera de la entrevista en la que Valentín Yankelevich habló públicamente sobre los maltratos que, según su testimonio, sufrió después de la muerte de su madre, Romina Yan. La periodista Tatiana Schapiro reveló nuevos detalles del caso en el programa La Noche de Mirtha y aseguró que el hecho está registrado en las declaraciones judiciales del joven y de su hermano Franco.