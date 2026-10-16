La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Qué declaró Tomás Yankelevich ante la Justicia sobre Darío Giordano

En su testimonio de 2015, Tomás explicó que se enteró de los primeros episodios a través de su madre, quien le contó que había hablado con Franco, hijo de Romina Yan y Darío Giordano. “Un año y medio después de la muerte de mi hermana, me llamó mi mamá para comentarme que había hablado con Franco y que aquel le había manifestado que su padre lo maltrataba y le propinaba golpes de puño en la cabeza”, declaró.