La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano
En su declaración judicial de 2015, el hermano de Romina Yan contó cómo se enteró de los presuntos maltratos que habrían sufrido Franco y Valentín, recordó los pedidos de ayuda de sus sobrinos y relató el impacto que le provocó escuchar una grabación.
Resumen para apurados
- Se reveló la declaración judicial de Tomás Yankelevich de 2015 en Argentina, donde denunció la violencia de Darío Giordano contra sus sobrinos tras la muerte de Romina Yan.
- El productor detalló que sus sobrinos denunciaron golpes de puño e insultos y que escuchó un audio con gritos de Giordano, luego de varios pedidos de auxilio de los menores.
- La difusión del expediente respalda el testimonio público de Valentín y suma pruebas clave en la causa judicial que investiga episodios de violencia familiar en la infancia.
La causa judicial por los episodios de violencia física y psicológica que Valentín Yankelevich aseguró haber sufrido junto a su hermano Franco durante su infancia sumó nuevos detalles. Se conoció parte de la declaración que Tomás Yankelevich, tío de los jóvenes y hermano de Romina Yan, realizó ante la Justicia en 2015, cuando relató cómo tomó conocimiento de la situación y qué hizo la familia para intentar protegerlos de Darío Giordano.
La información fue difundida por la periodista Tatiana Schapiro a través de Infobae, días después de que Valentín hiciera público su testimonio sobre los presuntos maltratos que, según denunció, habría ejercido su padre. En su declaración, Tomás recordó las conversaciones familiares, los pedidos de ayuda de sus sobrinos y una grabación que lo impactó por el nivel de agresividad que escuchó.
Qué declaró Tomás Yankelevich ante la Justicia sobre Darío Giordano
En su testimonio de 2015, Tomás explicó que se enteró de los primeros episodios a través de su madre, quien le contó que había hablado con Franco, hijo de Romina Yan y Darío Giordano. “Un año y medio después de la muerte de mi hermana, me llamó mi mamá para comentarme que había hablado con Franco y que aquel le había manifestado que su padre lo maltrataba y le propinaba golpes de puño en la cabeza”, declaró.
A partir de esa conversación, Tomás propuso organizar un encuentro con Giordano para conocer qué estaba sucediendo. Sin embargo, le pidió a su madre que no revelara que Franco había hablado sobre los presuntos maltratos, ya que, según consta en su relato, el joven tenía miedo.
Durante aquella reunión familiar, Giordano habría manifestado que todo estaba bien y que hacía lo que podía frente a una situación que no era sencilla. Según recordó Tomás, en ese encuentro no advirtió señales que le permitieran dimensionar las dificultades que atravesaban sus sobrinos.
Los pedidos de Franco para vivir con su abuelo Gustavo Yankelevich
La preocupación de la familia continuó a medida que surgían nuevos indicios sobre el malestar de los jóvenes. En su declaración, Tomás también mencionó los reiterados pedidos de Franco para mudarse a la casa de su abuelo, Gustavo Yankelevich, una posibilidad a la que, según su testimonio, su padre no habría accedido.
En ese contexto, el productor contó que su propio padre le pidió que reforzara el acompañamiento a sus sobrinos, especialmente a Valentín. “Mi papá me pidió que estuviera más cerca de Valentín, más aún de lo que estaba. Que lo mirara de cerca”, recordó ante la Justicia.
Tomás también señaló que había tomado conocimiento de que uno de los chicos había manifestado su deseo de irse con su madre. Frente a esas expresiones y a la intención de los jóvenes de abandonar la casa paterna, la familia organizó una nueva reunión para hablar de lo que estaba ocurriendo.
La grabación que impactó a Tomás Yankelevich
Uno de los pasajes más relevantes de la declaración se relacionó con el encuentro en el que Franco y Valentín pudieron expresar cómo se sentían frente a la situación familiar.
Según el relato de Tomás, sus sobrinos dijeron que estaban agotados por el trato que recibían de su padre. En esa conversación, los jóvenes habrían manifestado estar “cansados del maltrato de su padre” y aseguraron que Giordano solía decirles que “los despreciaba”.
Durante la reunión, los hermanos también le hicieron escuchar a su tío una grabación en la que se oían los gritos de su padre. El registro le permitió conocer una escena que, según describió, lo impresionó por la intensidad de la agresividad.
“Me impresionó el nivel de agresividad. Y los propios chicos me aclararon que ese episodio grabado había sido ‘uno de los más suaves’”, declaró Tomás ante la Justicia. El testimonio dio cuenta del impacto que tuvo aquella grabación y de la preocupación que se había instalado entre los familiares de los jóvenes.
Por qué Tomás Yankelevich mantuvo contacto con Darío Giordano
En el tramo final de su declaración, Tomás explicó que continuaba en contacto con Darío Giordano, pese a las circunstancias que había relatado. Según indicó, ese vínculo se mantenía porque seguía comunicándose con Azul, su sobrina, quien en aquel momento todavía vivía con su padre.
La declaración de Tomás Yankelevich, realizada en 2015, volvió a cobrar relevancia después de que Valentín hiciera público su relato sobre los episodios que aseguró haber vivido durante su infancia junto a Franco.
Los testimonios reconstruyen la preocupación de la familia tras la muerte de Romina Yan y los intentos de acompañar a los jóvenes frente a una situación que, según sus declaraciones, habría incluido episodios de violencia física y psicológica. Las afirmaciones sobre esos hechos deben entenderse en el marco de los testimonios atribuidos a los involucrados y de la causa judicial.