El avión que salió de Argentina con Flávio Bolsonaro y su familia llegó a Estados Unidos

El avión privado en el que viajan el senador brasileño Flávio Bolsonaro y su familia despegó este miércoles del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en Misiones, y llegó a Estados Unidos. La aeronave hizo una escala en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible antes de continuar hacia el área de Miami, en una ruta que evitó el territorio brasileño.