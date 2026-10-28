El avión que salió de Argentina con Flávio Bolsonaro y su familia llegó a Estados Unidos

Resumen para apurados
- El senador brasileño Flávio Bolsonaro viajó este miércoles a EE. UU. desde Misiones para eludir posibles restricciones judiciales impuestas en Brasil.
- La familia ingresó por tierra a Argentina de forma legal y abordó un vuelo privado tras permanecer demorada 24 horas en el aeropuerto de Iguazú.
- La salida reaviva tensiones judiciales en Brasil sobre la legalidad del viaje y cobra peso político internacional tras declaraciones de apoyo de Donald Trump.
El avión privado en el que viajan el senador brasileño Flávio Bolsonaro y su familia despegó este miércoles del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en Misiones, y llegó a Estados Unidos. La aeronave hizo una escala en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible antes de continuar hacia el área de Miami, en una ruta que evitó el territorio brasileño.
En el Gulfstream G400 viajaban ocho personas, entre ellas integrantes de la familia Bolsonaro. Tras poco más de cinco horas de vuelo, el avión aterrizó en la ciudad ecuatoriana y luego tenía previsto continuar hacia el aeropuerto de Opa-locka, en Florida.
La partida se produjo en medio de la controversia por la situación judicial del senador, quien habría abandonado Brasil pese a una restricción atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que le impediría salir del país.
Un vuelo demorado en Puerto Iguazú
La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, pertenece a la empresa Baires Fly S.A. Había llegado al aeropuerto de Puerto Iguazú el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires.
La compañía había iniciado ese mismo lunes los trámites ante la Aduana y Migraciones para registrar a los pasajeros y a la tripulación. Sin embargo, la partida prevista para las primeras horas del martes no se concretó y el avión permaneció en el aeropuerto misionero hasta el miércoles.
La salida hacia Estados Unidos reavivó las dudas sobre las circunstancias del viaje y las condiciones judiciales en las que Flávio Bolsonaro habría dejado Brasil.
Qué informó Migraciones sobre la familia Bolsonaro
Horas después del despegue, la autoridad migratoria argentina difundió un comunicado en la red social X en el que confirmó el ingreso al país de cuatro integrantes de la familia Bolsonaro.
Según el organismo, Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron a la Argentina el lunes 27 de octubre a las 22.50, a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones.
Migraciones precisó que los cuatro ciudadanos presentaron documentación válida para viajar y que no registraban impedimentos legales para ingresar al territorio argentino. También indicó que los procedimientos se realizaron sin incidentes.
La comunicación oficial se refirió al ingreso de los ciudadanos brasileños a la Argentina, pero no aportó detalles sobre las condiciones judiciales del viaje posterior hacia Estados Unidos.
La advertencia que habría recibido en Brasil
El episodio se vincula con una situación que Flávio Bolsonaro había denunciado el lunes. Según afirmó el senador, agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la residencia de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida al magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal.
La controversia gira en torno al alcance de esa decisión y a la posibilidad de que existiera una restricción para abandonar Brasil. La información disponible sobre el vuelo y los registros migratorios argentinos permite reconstruir parte del itinerario, aunque no confirma por sí sola los alcances de la medida judicial ni si el viaje implicó un incumplimiento.