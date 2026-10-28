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Encuesta: ¿Por qué creés que Flávio Bolsonaro se fue de Brasil?

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Flávio Bolsonaro voló esta madrugada desde Argentina con destino a Estados Unidos.
Flávio Bolsonaro voló esta madrugada desde Argentina con destino a Estados Unidos.
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Flávio Bolsonaro, senador brasileño y candidato presidencial derrotado por Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre, abandonó Brasil dos días después de los comicios. La salida se produjo luego de que el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, le ordenara entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas y le prohibiera salir del país, en el marco de dos investigaciones por presunto lavado de dinero y corrupción. Al no cumplir la orden, la Policía Federal canceló sus documentos.

Según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, Bolsonaro ingresó a territorio argentino junto a su esposa y sus dos hijas por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, a las 22:50 del martes 27 de octubre, con documentación válida y sin impedimentos legales. A las 23:30, la comitiva abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, para luego seguir hasta Estados Unidos. ¿Por qué pensás que se fue de Brasil?

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