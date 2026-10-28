Encuesta: ¿Por qué creés que Flávio Bolsonaro se fue de Brasil?

Flávio Bolsonaro, senador brasileño y candidato presidencial derrotado por Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre, abandonó Brasil dos días después de los comicios. La salida se produjo luego de que el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, le ordenara entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas y le prohibiera salir del país, en el marco de dos investigaciones por presunto lavado de dinero y corrupción. Al no cumplir la orden, la Policía Federal canceló sus documentos.