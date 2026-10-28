Marcela Pagano denunció el ingreso de Flávio Bolsonaro y pidió investigar su salida del país

Resumen para apurados
- Marcela Pagano denunció ante la Justicia de Iguazú el paso de Flávio Bolsonaro en octubre para investigar si hubo tránsito ilegal y faltas de funcionarios públicos.
- Migraciones afirmó que el senador ingresó legalmente y voló a Ecuador, mientras la legisladora pidió cámaras y registros ante posibles restricciones judiciales en Brasil.
- La causa evaluará la actuación de los controles fronterizos argentinos y activará pedidos de cooperación internacional con Interpol y la justicia brasileña.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investigue el ingreso a la Argentina del senador brasileño Flávio Bolsonaro y su posterior salida en un avión privado. La legisladora pidió esclarecer si se cometieron delitos vinculados con el tránsito ilegal de personas, el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la presentación, Pagano sostuvo que el dirigente brasileño habría ingresado de manera clandestina al territorio nacional por la zona de Puerto Iguazú y cuestionó el operativo montado para su traslado hacia Estados Unidos (EEUU) a través de la Argentina. También solicitó medidas urgentes para preservar pruebas, ante el riesgo de que se pierdan registros fílmicos, informáticos y aeronáuticos.
La denuncia fue dirigida al fiscal federal de Puerto Iguazú y comprende los hechos que habrían ocurrido entre la noche del lunes 26 y la del martes 27 de octubre de 2026. Según el escrito, se busca determinar si se produjo una presunta infracción a las normas sobre tránsito de personas en la Argentina, además de establecer eventuales responsabilidades de funcionarios públicos.
Pagano también pidió que se dé intervención a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la autoridad central argentina en materia de cooperación penal con Brasil.
FlÃ¡vio Bolsonaro chega em Miami com a famÃlia; Assista #LiveCNNBrasil https://t.co/jezQBWdCYp— CNN Brasil (@CNNBrasil) October 28, 2026
Qué pruebas pidió preservar
Entre las medidas solicitadas, la diputada reclamó la conservación de las grabaciones de las cámaras del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú. También pidió acceder a los planes de vuelo, la nómina de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo privado utilizado para el traslado.
La presentación apunta a reconstruir los movimientos de Bolsonaro y de las personas que lo acompañaban, así como a determinar las condiciones en las que se realizó el operativo. Pagano sostuvo que el caso debe investigarse a partir de la presunta prohibición judicial que pesaba sobre el senador brasileño para salir de su país, dispuesta por el Supremo Tribunal Federal.
“La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, expresó la legisladora en una publicación en la red social X, en la que anunció la denuncia.
En otro mensaje, cuestionó los controles fronterizos y planteó: “Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”.
La versión oficial sobre el ingreso
La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas. Según el organismo, los cuatro cruzaron el puente internacional Tancredo Neves el martes 27 de octubre a las 22.50, con documentación válida y sin impedimentos legales para ingresar al país.
El comunicado oficial agregó que, a las 23.30, la comitiva abordó un avión privado operado por Baires Fly SA, cuyo destino declarado era Guayaquil, Ecuador.
La confirmación se conoció después de que circularan versiones contradictorias sobre el ingreso del senador y su posible traslado a Estados Unidos. La denuncia de Pagano busca determinar si hubo irregularidades en el procedimiento y establecer las eventuales responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.
El episodio se produjo en medio de la controversia por la situación judicial de Bolsonaro. Según las informaciones difundidas, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes había dispuesto restricciones vinculadas con sus documentos de viaje y su salida de Brasil, en el marco de una causa judicial por posibles evasión fiscal y lavado de activos.
Antes de la confirmación de Migraciones, también circularon versiones sobre un posible traslado a Estados Unidos y eventuales gestiones para obtener asilo político. Sin embargo, el destino informado oficialmente para el vuelo que partió de Puerto Iguazú fue Guayaquil, Ecuador.