Qué hace hoy Sebastián Estevanez a los 55 años, lejos de la televisión y las telenovelas

El deseo de Sebastián Estevanez de estar presente con sus hijos

El interés del ex actor por las refacciones no nació con su retiro de las tiras semanales, sino que lo acompañó en paralelo a su carrera televisiva durante unos veinte años. Según detalló en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina en junio de 2025, su primer contacto con el negocio inmobiliario ocurrió cuando compró, remodeló y vendió la casa de su madre, una dinámica que luego repitió con una propiedad en Vicente López y colaborando con amigos.