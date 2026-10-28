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Qué hace hoy Sebastián Estevanez a los 55 años, lejos de la televisión y las telenovelas

A los 55 años, el actor hizo una pausa en las ficciones diarias para dedicarse a la refacción de inmuebles. Desde la coordinación de gremios hasta el asesoramiento en la casa de Marley, la actividad que le permite organizar sus tiempos y priorizar a su familia.

La nueva vida de Sebastián Estévanez. FOTO REVISTA CARAS
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Por Redacción Espectáculos Hace 17 Min

Tras más de dos décadas al frente de ficciones de alta audiencia en la televisión argentina, Sebastián Estevanez decidió pausar su carrera actoral para encarar un profundo cambio de vida enfocado en la construcción y el negocio inmobiliario.

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A los 55 años, el reconocido exprotagonista de telenovelas no se desempeña como obrero ni como arquitecto, sino que asume la coordinación logística de las reformas, armando equipos de especialistas y gestionando insumos para propiedades residenciales, entre las que se destaca el asesoramiento en la vivienda del conductor Marley.

El distanciamiento de la pantalla chica se consolidó progresivamente hacia 2021, cuando el actor hizo pública su intención de enfocarse en proyectos personales y compartir más tiempo con su familia. Las jornadas extensas que exigía la grabación de tiras diarias dificultaban la conciliación laboral y personal, por lo que optó por volcarse a un rubro en el que puede administrar sus propios horarios.

El rol de Estevanez como "productor general" en las obras

La tarea diaria de Estevanez consiste en articular el trabajo de los profesionales necesarios para llevar adelante una remodelación o edificación. Su función abarca desde la contratación de arquitectos e ingenieros hasta la selección de plomeros, electricistas, pintores y albañiles, asegurando que cada etapa del proyecto avance de manera organizada.

En declaraciones al programa radial Todo pasa (Urbana Play), el propio actor resumió su desempeño trazando un paralelismo directo con su anterior profesión en los estudios de televisión: "Es una especie de producción general lo que hago". 

En el mismo sentido, aclaró que aunque no realiza el trabajo físico de obra, aporta su red de contactos y su experiencia técnica acumulada para acompañar a los propietarios desde la planificación hasta la entrega.

Esta modalidad organizativa tuvo un hito visible en la edificación de la casa de Marley. El conductor recurrió a Estevanez para estructurar el proyecto, y el actor se ocupó de asesorarlo en la compra de materiales, la elección de proveedores y la conformación de los equipos de trabajo que ejecutaron la obra.

El deseo de Sebastián Estevanez de estar presente con sus hijos

El interés del ex actor por las refacciones no nació con su retiro de las tiras semanales, sino que lo acompañó en paralelo a su carrera televisiva durante unos veinte años. Según detalló en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina en junio de 2025, su primer contacto con el negocio inmobiliario ocurrió cuando compró, remodeló y vendió la casa de su madre, una dinámica que luego repitió con una propiedad en Vicente López y colaborando con amigos.

A pesar del éxito en su presente laboral, el protagonista de éxitos como Amor en custodia, Herencia de amor y Dulce amor reconoció que extraña la actuación. Sin embargo, contrapone ese deseo con el valor de estar presente en la rutina cotidiana de sus hijos, un factor determinante para no retornar a los ritmos de la televisión diaria.

La puerta de entrada a la ficción no está cerrada de forma definitiva: Estevanez dejó en claro que evaluaría volver a los sets de grabación únicamente ante una propuesta especial. 

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En ese aspecto, manifestó de forma explícita su interés en una eventual secuela o regreso de Dulce amor junto a la actriz Carina Zampini, mientras continúa al frente de sus emprendimientos inmobiliarios.


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