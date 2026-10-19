¡Se quedó con lo puesto! La aerolínea le perdió la valija a Marley en Noruega

El propio presentador dio a conocer la situación a través de un video publicado en sus redes sociales, donde apeló a la ironía para relatar el mal momento. "Quiero agradecer a la aerolínea noruega que me perdió la valija. Miren lo liviano que estoy viajando. Una bolsita con ropa que me compré, pero bueno", comentó frente a la cámara mientras mostraba el reducido equipaje de mano que le quedaba para afrontar la estadía.