¡Se quedó con lo puesto! La aerolínea le perdió la valija a Marley en Noruega
El conductor de Telefe se quedó solo con la ropa que llevaba puesta tras su arribo al país nórdico. A través de sus redes sociales, mostró las prendas básicas que tuvo que comprar y cómo resolvió la situación antes de embarcarse a navegar por los fiordos.
Resumen para apurados
- Una aerolínea extravió la valija del conductor Marley al arribar a Noruega para grabar su ciclo televisivo, dejándolo solo con lo puesto.
- El presentador debió comprar ropa básica de urgencia para afrontar las bajas temperaturas y lluvias mientras grababa en barco por los fiordos.
- A pesar del contratiempo climático y material, el conductor mantendrá el cronograma de rodaje mientras aguarda que la empresa aérea localice su equipaje.
Un imprevisto logístico alteró los planes de Marley Wiebe durante su recorrido por Noruega al grabar su programa Por el Mundo. Al llegar al destino europeo, la aerolínea con la que viajó perdió su valija, lo que dejó al conductor sin sus pertenencias personales y lo obligó a improvisar una salida de compras de urgencia para abastecerse con lo elemental.
El propio presentador dio a conocer la situación a través de un video publicado en sus redes sociales, donde apeló a la ironía para relatar el mal momento. "Quiero agradecer a la aerolínea noruega que me perdió la valija. Miren lo liviano que estoy viajando. Una bolsita con ropa que me compré, pero bueno", comentó frente a la cámara mientras mostraba el reducido equipaje de mano que le quedaba para afrontar la estadía.
La pérdida del equipaje obligó al conductor a buscar ropa de manera inmediata, en un contexto donde el clima nórdico no daba tregua. Según detalló él mismo en la grabación, las compras de emergencia se limitaron a lo mínimo indispensable para salir del paso. "Con mi única campera. Me compré dos calzoncillos. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que adaptarse, hay que reírse", explicó con distensión sobre las prendas elegidas.
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Navegación entre vientos y bajas temperaturas
El contratiempo con el equipaje se volvió más evidente cuando Marley continuó con el itinerario previsto a bordo de una embarcación para recorrer los fiordos noruegos. Durante la navegación por los valles glaciares, las condiciones meteorológicas se complicaron con fuertes ráfagas de viento y lluvias constantes.
A pesar del frío y de contar únicamente con una prenda de abrigo, el conductor decidió seguir adelante con el plan de grabación y mostrar los paisajes locales, entre los que destacó la presencia de arcoíris y la particularidad geográfica de las formaciones rocosas que alcanzan más de mil metros de profundidad.
Lejos de manifestar indignación o interrumpir las actividades de su viaje, el conductor resolvió el inconveniente manteniendo la rutina de trabajo para la televisión. En el cierre de su descargo en redes, Marley dejó en claro que la falta de equipaje no modificaría su actitud frente al compromiso laboral.
"Estoy con el único sweater que tengo, sin valija, pero no me importa. Siempre con una sonrisa", concluyó sobre el final de la publicación, mientras continuaba con el itinerario fijado en el país nórdico a la espera de que la compañía aérea rastree y devuelva su valija extraviada.