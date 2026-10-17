El impactante rating que logró el estreno de la nueva temporada de "MasterChef Junior" en Telefe

La nueva temporada de "MasterChef Junior" se estrenó por la pantalla de Telefe y se convirtió en el programa más visto del viernes 16 de octubre en la televisión argentina. El reality culinario, conducido por Verónica Lozano, debutó con 10,8 puntos de rating y se impuso en una jornada en la que parte de la audiencia se volcó al cable para seguir el partido entre Boca Juniors y Talleres por el Torneo Clausura.