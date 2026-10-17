El impactante rating que logró el estreno de la nueva temporada de "MasterChef Junior" en Telefe

Resumen para apurados
- El estreno de "MasterChef Junior", conducido por Verónica Lozano, lideró la TV argentina con 10,8 puntos de rating por Telefe el viernes 16 de octubre.
- El ciclo alcanzó picos de 11,8 puntos frente al fútbol en el cable. El formato infantil regresa a la pantalla tras sus exitosas ediciones locales de 2015 y 2016.
- El éxito afianza a Telefe en una jornada de bajo encendido y refuerza su apuesta familiar multiplataforma mediante emisiones en HBO, TNT y canales de streaming.
La nueva temporada de "MasterChef Junior" se estrenó por la pantalla de Telefe y se convirtió en el programa más visto del viernes 16 de octubre en la televisión argentina. El reality culinario, conducido por Verónica Lozano, debutó con 10,8 puntos de rating y se impuso en una jornada en la que parte de la audiencia se volcó al cable para seguir el partido entre Boca Juniors y Talleres por el Torneo Clausura.
El programa alcanzó un pico de 11,8 puntos y logró liderar la televisión abierta en un viernes, uno de los días de menor encendido televisivo de la semana.
Cómo quedó el rating de los principales canales
En Telefe, detrás de "MasterChef Junior", se ubicaron "Telefe Noticias", con 8,2 puntos; "Historias de corazón: Avenida Brasil", con 7,6; "El noticiero de la gente", con 7; y "Ariel en su salsa II", con 6,5 puntos.
En El Trece, "Telenoche" fue el programa más visto de la jornada. En América TV, "América Noticias" y "LAM" igualaron sus mediciones y compartieron el primer lugar del canal. En El Nueve, en tanto, "Bendita" encabezó el ranking.
Vero Lozano, al frente de "MasterChef Junior"
El debut contó con la conducción de Vero Lozano, quien se mostró empática con los participantes y acompañó el desarrollo del programa. Con una emisión semanal, el ciclo propone una alternativa para compartir en familia durante las noches de los viernes.
La nueva temporada también se pudo ver por HBO y, al día siguiente del estreno, estaba prevista su llegada a TNT. En el entorno digital, Streams Telefe acompañó la transmisión con un "react" especial a cargo de Juli Castro y Mernuel, desde las 21. Los conductores reaccionaron en vivo a lo que ocurría en la cocina, con más de 40.000 usuarios conectados.
El formato ya había tenido dos ediciones en la Argentina, conducidas por Mariano Peluffo en 2015 y 2016. En la primera, María Sassola, de 13 años, se consagró campeona; en la segunda, el ganador fue Sebastián Flores, de 12. Ambas temporadas tuvieron una buena recepción y marcaron el antecedente de la nueva apuesta de Telefe.