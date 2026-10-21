Antonio Grimau: la decisión que tomó una semana antes de morir y por qué se bajó de una obra

La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, causó conmoción en el mundo artístico argentino. Con más de seis décadas de trayectoria en el teatro, la televisión y el cine, el actor seguía vinculado a nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, una semana antes de su fallecimiento, tomó una decisión que sorprendió a los productores de una obra que tenía previsto presentar durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz.