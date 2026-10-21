Antonio Grimau: la decisión que tomó una semana antes de morir y por qué se bajó de una obra
La periodista Pía Shaw reveló que el actor había decidido abandonar una obra que iba a protagonizar con Andrea del Boca en Villa Carlos Paz, tras comunicarles a los productores que atravesaba un problema personal.
Resumen para apurados
- El actor Antonio Grimau renunció una semana antes de morir a los 82 años a una obra en Villa Carlos Paz debido a problemas personales de salud.
- Grimau se comunicó con los productores para desvincularse del espectáculo que iba a protagonizar junto a Andrea del Boca, cerrando seis décadas de trayectoria.
- La partida del reconocido artista conmociona a la escena nacional y deja vacante el proyecto teatral que marcaba su regreso para la temporada de verano.
La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, causó conmoción en el mundo artístico argentino. Con más de seis décadas de trayectoria en el teatro, la televisión y el cine, el actor seguía vinculado a nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, una semana antes de su fallecimiento, tomó una decisión que sorprendió a los productores de una obra que tenía previsto presentar durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz.
La información fue revelada por la periodista Pía Shaw en el programa A la Barbarossa. Según contó, Grimau se comunicó personalmente con los responsables de la producción para anunciar que no continuaría en el proyecto teatral, en el que iba a compartir escenario con Andrea del Boca.
Qué dijo Antonio Grimau en el llamado a los productores
De acuerdo con el relato de Pía Shaw, el actor decidió apartarse de la propuesta debido a un problema de salud que describió como una cuestión personal. Durante el programa, la periodista aclaró que la determinación no estuvo relacionada con cuestiones económicas ni con un desacuerdo con la producción.
“Fue el propio Grimau quien exactamente hace una semana llamó a quienes se ocupaban de esta obra de teatro”, relató Shaw, al reconstruir el contacto entre el artista y los responsables del espectáculo.
La periodista también destacó que el actor estaba entusiasmado con la posibilidad de participar en la obra y acompañar a Andrea del Boca en su regreso a los escenarios. Sin embargo, decidió comunicar su salida con anticipación, en lugar de esperar hasta una fecha más cercana al estreno.
Según la información difundida en el ciclo televisivo, Grimau explicó que atravesaba una situación personal que le impedía continuar con el compromiso laboral.
Murió Antonio Grimau: la obra en Villa Carlos Paz en la que iba a participar con Andrea del Boca
El proyecto teatral tenía previsto desembarcar en Villa Carlos Paz durante la temporada de verano y contaba con Andrea del Boca entre sus protagonistas. La participación de Grimau representaba una oportunidad para volver a compartir su experiencia artística sobre las tablas.
La noticia de su salida adquirió otra dimensión tras conocerse su fallecimiento, ya que el actor había mantenido su actividad profesional y tenía nuevos desafíos por delante.
El último trabajo teatral de Antonio Grimau
Entre sus trabajos más recientes en teatro se encuentra El diario de Adán y Eva, una obra basada en textos del escritor Mark Twain que regresó a la cartelera porteña en mayo de 2026.
En esa propuesta, Grimau compartió escenario con Betiana Blum, otra reconocida figura de la escena nacional. La obra contó con la dirección de Juan Pablo Ragonese y se presentó en el teatro Regina.