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Atlético Tucumán vs. Platense: por qué puerta ingresar al estadio Martearena según tu entrada

Los hinchas del “Decano” ocuparán la popular norte y sectores de ambas plateas. Conocé los accesos habilitados, dónde estacionar y a qué hora abrirán las puertas para la semifinal de Copa Argentina.

PASIÓN DECANA. Los hinchas de Atlético Tucumán alientan desde las tribunas. Este miércoles, el “Decano” enfrentará a Platense en Salta por un lugar en la final de la Copa Argentina.
PASIÓN DECANA. Los hinchas de Atlético Tucumán alientan desde las tribunas. Este miércoles, el “Decano” enfrentará a Platense en Salta por un lugar en la final de la Copa Argentina.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán y Platense juegan este miércoles en Salta la semifinal de la Copa Argentina, bajo un amplio operativo de accesos diferenciados en el estadio Martearena.
  • Las puertas abrirán a las 19:00 y se aplicará Tribuna Segura con DNI obligatorio. Los hinchas del Decano ingresarán por Fernández Molina y los de Platense por Tavella.
  • El operativo busca garantizar la seguridad ante una masiva concurrencia, en un cruce clave que definirá al primer finalista de la Copa Argentina.
Resumen generado con IA

Miles de hinchas de Atlético Tucumán se trasladaron este miércoles a Salta para acompañar al equipo en la semifinal de la Copa Argentina frente a Platense. El partido comenzará a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena, donde se implementará un importante operativo de seguridad con accesos diferenciados para ambas parcialidades.

La Policía de Salta confirmó que las puertas se abrirán a las 19, más de dos horas antes del inicio del encuentro. Las autoridades recomendaron concurrir con suficiente anticipación para evitar demoras en los controles.

Por qué puertas ingresan los hinchas de Atlético Tucumán

Los simpatizantes del “Decano” deberán acercarse al estadio por calle Fernández Molina, ubicada sobre el sector norte del escenario.

Según el plano oficial difundido por la organización, los accesos estarán distribuidos de la siguiente manera:

  • Popular norte: puerta 9.
  • Platea preferencial Este: puertas 5 y 6.
  • Platea techada Oeste, sector norte: puerta 11, también habilitada para personas con discapacidad.

Los colectivos, en tanto, tendrán un sector reservado sobre calle Fernández Molina, entre la puerta 9 y avenida Tavella. Allí se concentrará el ingreso de los micros que lleguen acompañados por los efectivos de seguridad.

Atlético Tucumán vs. Platense: por qué puerta ingresar al estadio Martearena según tu entrada

Por dónde ingresan los hinchas de Platense

Los simpatizantes del “Calamar” tendrán asignada la popular sur y un sector de la platea techada Oeste. Sus accesos estarán ubicados sobre el sector de avenida Monseñor Tavella.

Quienes tengan localidades para la popular sur deberán ingresar por las puertas 1 y 2, mientras que los espectadores de la platea techada utilizarán la puerta 0, también habilitada para personas con discapacidad.

Los colectivos y vehículos particulares de Platense se ubicarán sobre la colectora de avenida Tavella, separados de los sectores destinados a la parcialidad tucumana.

Por otra parte, el plano oficial establece que el ingreso de prensa será por la puerta 12, sobre Fernández Molina, mientras que los accesos a palcos, autoridades y estacionamiento interno estarán ubicados sobre avenida Monseñor Tavella.

Qué documentación hay que presentar para ingresar

Antes de llegar a las tribunas, los espectadores deberán superar dos puestos de control, donde se aplicará el programa Tribuna Segura, con verificación de identidad y derecho de admisión.

Será obligatorio presentar el DNI físico original o su versión digital en la aplicación Mi Argentina, además de contar con la entrada correspondiente. Los menores deberán estar acompañados por sus padres o disponer de la autorización legal correspondiente.

La principal recomendación de las autoridades es verificar el sector indicado en cada localidad, dirigirse directamente a la puerta asignada y llegar con suficiente anticipación. Con una importante movilización prevista para esta noche, el objetivo será garantizar un ingreso ordenado y evitar aglomeraciones antes del comienzo de la semifinal.

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