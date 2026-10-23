La derrota ante Atlético Tucumán provocó la renuncia de Diego Dabove como entrenador de Tigre

La salida del entrenador tuvo un antecedente reciente. En septiembre, después de una derrota por 3-2 contra Vélez, Dabove ya había presentado su renuncia, pero una reunión con los dirigentes y el respaldo del plantel lo convencieron de continuar. Sin embargo, los resultados no mejoraron y la caída frente a Atlético terminó por precipitar su despedida definitiva.