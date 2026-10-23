La derrota ante Atlético Tucumán provocó la renuncia de Diego Dabove como entrenador de Tigre

La victoria de Atlético Tucumán por 1-0 ante Tigre no solo le permitió al “Decano” volver al triunfo y mantenerse en la pelea por los playoffs del Torneo Clausura. También provocó una consecuencia inmediata en el conjunto local: Diego Dabove presentó su renuncia como entrenador del “Matador”, después de una nueva derrota que profundizó la crisis deportiva del equipo de Victoria.
El técnico de 53 años anunció su decisión durante la conferencia de prensa posterior al encuentro correspondiente a la fecha 14 del campeonato. Sin aceptar preguntas de los periodistas, se limitó a comunicar su salida, agradecer el acompañamiento recibido durante su gestión y disculparse por los resultados del último tramo de la temporada.
La caída frente al equipo de Julio César Falcioni, que se impuso gracias a un cabezazo de Ramiro Ruiz Rodríguez, extendió a ocho partidos la racha de Tigre sin victorias. El conjunto de Victoria quedó con 13 puntos en la Zona B, cada vez más lejos de los puestos de clasificación a los playoffs, cuando solamente restan dos fechas de la fase regular.
Una despedida marcada por la autocrítica
“Pedirle disculpas a la gente por este final, la tristeza y la amargura del final del proceso, que claramente no fue bueno”, expresó Dabove ante los periodistas. El entrenador también agradeció a los dirigentes, integrantes del cuerpo técnico, empleados del club y futbolistas que lo acompañaron durante su etapa al frente del equipo.
“Uno deja un montón de amigos y seguiremos haciendo fuerza desde otro lado, pero no quería dejar de venir y de dar la cara. Hicimos lo mejor posible. A veces sale, a veces no”, sostuvo en su despedida.
La derrota también estuvo acompañada por un clima de tensión en las tribunas del José Dellagiovanna. Los hinchas manifestaron su descontento con el rendimiento del equipo y, durante los minutos finales, Gonzalo “Pity” Martínez protagonizó un fuerte intercambio con algunos simpatizantes que cuestionaban a los jugadores.
El final de un ciclo de 81 partidos
Dabove había asumido en enero de 2025 y dirigió 81 encuentros oficiales, con un balance de 28 victorias, 25 empates y 28 derrotas. Durante su gestión, Tigre consiguió disputar la Copa Sudamericana 2026, aunque quedó eliminado en los octavos de final frente a Montevideo City Torque. También sufrió una eliminación prematura en la Copa Argentina, ante Independiente Rivadavia.
La salida del entrenador tuvo un antecedente reciente. En septiembre, después de una derrota por 3-2 contra Vélez, Dabove ya había presentado su renuncia, pero una reunión con los dirigentes y el respaldo del plantel lo convencieron de continuar. Sin embargo, los resultados no mejoraron y la caída frente a Atlético terminó por precipitar su despedida definitiva.
Ahora, Tigre deberá resolver quién se hará cargo del equipo para las últimas dos fechas del Clausura. Su próximo compromiso será el viernes 30 de octubre, desde las 19, frente a Huracán en Parque Patricios. Posteriormente cerrará su participación en la fase regular como local ante Sarmiento de Junín.
Mientras Atlético celebró en Victoria una victoria que le permite llegar fortalecido a la semifinal de Copa Argentina, el “Matador” cerró la noche con una derrota, el descontento de sus hinchas y la salida de su entrenador.