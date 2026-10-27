DeportesAtlético Tucumán

Falcioni confirmó su plan: confianza en la base y una sola variante

El “Emperador” mantendrá el 4-1-4-1 y apostará por los futbolistas que superaron las últimas instancias. Infante ingresará por Galván en la defensa en el sueño por llegar a la gran final de la Copa Argentina.

CONFIANZA. Julio César Falcioni se decidió por el equipo que mejores resultados le dio en la Copa Argentina.
CONFIANZA. Julio César Falcioni se decidió por el equipo que mejores resultados le dio en la Copa Argentina.
Por Diego Caminos Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Falcioni definió el once de Atlético Tucumán para medirse hoy ante Platense por la semifinal de Copa Argentina, con un solo cambio para buscar el pase a la final.
  • Con un esquema 4-1-4-1, Juan Infante reemplazará al lesionado Ignacio Galván, mientras el DT ratificó a los titulares que superaron las fases previas del certamen.
  • El Decano intentará alcanzar una histórica final del torneo federal, respaldado por la solidez de una alineación consolidada que prioriza la memoria colectiva del equipo.
Resumen generado con IA

Respaldar a quienes lo llevaron hasta acá. Esa parece ser la premisa de Julio César Falcioni para definir el equipo que enfrentará hoy a Platense por la semifinal de la Copa Argentina. Aunque las variantes que introdujo hace dos fechas, frente a Rosario Central, hacían pensar en una modificación de su estructura habitual, la práctica de ayer en el complejo de Ojo de Agua despejó las dudas: el “Emperador” apostará por su “11” de gala, dándole continuidad a los futbolistas que protagonizaron las grandes actuaciones frente a Talleres, Independiente y la “Lepra” mendocina.

Platense, rival de Atlético, se acostumbró a pelear por cosas importantes

Platense, rival de Atlético, se acostumbró a pelear por cosas importantes

De hecho, el equipo que dispuso Falcioni es prácticamente idéntico al que utilizó en octavos y cuartos de final, con una excepción obligada: la ausencia de Ignacio Galván, descartado por una lesión muscular. En su lugar ingresará Juan Infante, que viene de una buena actuación contra Tigre en Victoria, partido en el que incluso aportó la asistencia para el gol del triunfo. El lateral completará la defensa junto a Leonel Di Plácido, Clever Ferreira y Luciano Vallejo.

El esquema será el habitual 4-1-4-1, con el que el DT consiguió sus mejores resultados en la competencia. En el medio campo, el entrenador despejó las incógnitas y se inclinó por los nombres de su confianza. El capitán Renzo Tesuri le ganó la pulseada a Ramiro Ruiz Rodríguez por derecha, mientras que Nicolás Laméndola se impuso sobre Alexis Canelo por izquierda. Leonel Vega volverá a ocupar el puesto de volante de contención, con Lautaro Godoy y Franco Nicola como interiores. En ataque, Leandro Díaz será la referencia ofensiva.

 De esta manera, Falcioni dejará atrás las variantes que ensayó frente al “Canalla” y recuperará la estructura que se convirtió en su principal apuesta durante la Copa Argentina. Con la excepción de Galván, el entrenador confiará en la base que llevó al “Decano” hasta las semifinales para intentar dar el último paso hacia la definición del torneo. La nómina de convocados, en tanto, será la misma de 24 futbolistas que viajaron a Victoria para enfrentar a Tigre.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánSaltaJulio César FalcioniCopa ArgentinaClub Atlético PlatenseRamiro Ruiz RodríguezLeonel Di Plácido
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo
1

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán
2

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
3

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas
4

Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas

Jaldo, sobre la demanda que busca frenar su candidatura: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur”
5

Jaldo, sobre la demanda que busca frenar su candidatura: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur”

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
2

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
3

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
4

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Más Noticias
Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas

Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

Sondeo LA GACETA: ¿Qué es lo máximo que está en juego para Atlético en la semifinal ante Platense?

Sondeo LA GACETA: ¿Qué es lo máximo que está en juego para Atlético en la semifinal ante Platense?

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Comentarios