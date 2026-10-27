Falcioni confirmó su plan: confianza en la base y una sola variante

Resumen para apurados
- Falcioni definió el once de Atlético Tucumán para medirse hoy ante Platense por la semifinal de Copa Argentina, con un solo cambio para buscar el pase a la final.
- Con un esquema 4-1-4-1, Juan Infante reemplazará al lesionado Ignacio Galván, mientras el DT ratificó a los titulares que superaron las fases previas del certamen.
- El Decano intentará alcanzar una histórica final del torneo federal, respaldado por la solidez de una alineación consolidada que prioriza la memoria colectiva del equipo.
Respaldar a quienes lo llevaron hasta acá. Esa parece ser la premisa de Julio César Falcioni para definir el equipo que enfrentará hoy a Platense por la semifinal de la Copa Argentina. Aunque las variantes que introdujo hace dos fechas, frente a Rosario Central, hacían pensar en una modificación de su estructura habitual, la práctica de ayer en el complejo de Ojo de Agua despejó las dudas: el “Emperador” apostará por su “11” de gala, dándole continuidad a los futbolistas que protagonizaron las grandes actuaciones frente a Talleres, Independiente y la “Lepra” mendocina.
De hecho, el equipo que dispuso Falcioni es prácticamente idéntico al que utilizó en octavos y cuartos de final, con una excepción obligada: la ausencia de Ignacio Galván, descartado por una lesión muscular. En su lugar ingresará Juan Infante, que viene de una buena actuación contra Tigre en Victoria, partido en el que incluso aportó la asistencia para el gol del triunfo. El lateral completará la defensa junto a Leonel Di Plácido, Clever Ferreira y Luciano Vallejo.
El esquema será el habitual 4-1-4-1, con el que el DT consiguió sus mejores resultados en la competencia. En el medio campo, el entrenador despejó las incógnitas y se inclinó por los nombres de su confianza. El capitán Renzo Tesuri le ganó la pulseada a Ramiro Ruiz Rodríguez por derecha, mientras que Nicolás Laméndola se impuso sobre Alexis Canelo por izquierda. Leonel Vega volverá a ocupar el puesto de volante de contención, con Lautaro Godoy y Franco Nicola como interiores. En ataque, Leandro Díaz será la referencia ofensiva.
De esta manera, Falcioni dejará atrás las variantes que ensayó frente al “Canalla” y recuperará la estructura que se convirtió en su principal apuesta durante la Copa Argentina. Con la excepción de Galván, el entrenador confiará en la base que llevó al “Decano” hasta las semifinales para intentar dar el último paso hacia la definición del torneo. La nómina de convocados, en tanto, será la misma de 24 futbolistas que viajaron a Victoria para enfrentar a Tigre.