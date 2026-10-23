“El miércoles cueste lo que cueste”: el eufórico festejo de Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Tigre

“El miércoles, cueste lo que cueste, el miércoles tenemos que ganar”, cantaron a los gritos, mientras algunos jugadores se subían a las mesas y otros golpeaban distintas superficies al ritmo de los festejos. Entre saltos, cánticos y abrazos, el plantel dejó una imagen de entusiasmo y unión a pocos días del trascendental encuentro frente a Platense en Salta.