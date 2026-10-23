“El miércoles cueste lo que cueste”: el eufórico festejo de Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Tigre

La victoria por 1-0 ante Tigre desató una verdadera fiesta en el vestuario de Atlético Tucumán. Después de cortar una racha de seis partidos sin triunfos, los futbolistas celebraron con euforia los tres puntos conseguidos en Victoria y comenzaron a palpitar la semifinal de Copa Argentina del próximo miércoles.
“El miércoles, cueste lo que cueste, el miércoles tenemos que ganar”, cantaron a los gritos, mientras algunos jugadores se subían a las mesas y otros golpeaban distintas superficies al ritmo de los festejos. Entre saltos, cánticos y abrazos, el plantel dejó una imagen de entusiasmo y unión a pocos días del trascendental encuentro frente a Platense en Salta.
La celebración, registrada en videos desde el vestuario, reflejó el impulso anímico que significó la victoria y la expectativa por uno de los partidos más importantes del año para el “Decano”.