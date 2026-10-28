Atlético Tucumán vs. Platense, por Copa Argentina: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y probables formaciones
El “Decano” enfrenta esta noche al “Calamar” por un lugar en la final. Julio César Falcioni apostaría por su equipo de confianza, con Juan Infante en reemplazo del lesionado Ignacio Galván.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán y Platense juegan este miércoles a las 21:15 en Salta la semifinal de la Copa Argentina para definir al primer finalista del certamen.
- Julio Falcioni alineará a su equipo base con Juan Infante por el lesionado Galván, mientras que el conjunto dirigido por Martín Palermo busca su primera final.
- El vencedor accederá al partido definitorio del torneo: el Decano intentará repetir lo alcanzado en 2017, mientras que el Calamar persigue un hito histórico.
Llegó el día más esperado por los hinchas de Atlético Tucumán. Este miércoles, desde las 21.15, el equipo dirigido por Julio César Falcioni enfrentará a Platense por una de las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con ambas parcialidades presentes.
El “Decano” buscará regresar a la final del certamen después de nueve años, cuando alcanzó aquella instancia en 2017 y cayó frente a River. Del otro lado estará el “Calamar”, dirigido por Martín Palermo, que intentará disputar por primera vez una final de Copa Argentina.
La probable formación de Atlético Tucumán ante Platense
Falcioni apostaría por el habitual 4-1-4-1, con los futbolistas que protagonizaron las mejores actuaciones del equipo durante la competencia.
La principal ausencia sería Ignacio Galván, afectado por una lesión muscular. Juan Infante ocuparía su lugar en el lateral izquierdo, después de su buen partido ante Tigre.
En el medio campo, Renzo Tesuri y Nicolás Laméndola se impondrían en sus respectivas disputas con Ramiro Ruiz Rodríguez y Alexis Canelo. Leandro Díaz, en tanto, regresaría como referencia ofensiva.
El probable 11 de Atlético: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo y Juan Infante; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
El probable 11 de Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta y Tomás Silva; Pablo Ferreira y Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini y Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
A qué hora juega Atlético y dónde verlo en vivo
El partido comenzará a las 21.15 y tendrá transmisión en directo de TyC Sports. También podrá seguirse por TyC Sports Play, mediante los servicios de televisión habilitados.
El árbitro principal será Sebastián Zunino, acompañado por Pablo Acevedo y Juan Mamani como asistentes. Federico Benítez será el cuarto árbitro, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.
El ganador se convertirá en el primer finalista de la edición 2026 de la Copa Argentina.