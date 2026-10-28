“Me tengo que lavar un poco el chivo”: el insólito momento de Juli Poggio durante la prueba del lemon pie en MasterChef Celebrity

En una noche que afirmó fue “complicada”, Juli Poggio sufrió las condiciones de los estudios de MasterChef, que entre la tensión y el calor de las cocinas decidió tomarse una pausa para higienizarse de manera particular. La ex Gran Hermano aprovechó el momento en el que fue a lavar los platos para también realizar un “baño polaco” en la última emisión de la gala de eliminación.