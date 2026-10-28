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“Me tengo que lavar un poco el chivo”: el insólito momento de Juli Poggio durante la prueba del lemon pie en MasterChef Celebrity

En medio de una noche agobiante y repleta de tensión en las cocinas de MasterChef, la ex Gran Hermano sorprendió a todos con un insólito método de higiene en la bacha. Pese a las dificultades con su lemon pie, logró salvarse de la eliminación, mientras que Alejandro Lerner tuvo que abandonar el certamen.

“Ante todo tenía que estar limpia”, Juli Poggio se lavó las axilas en plena gala de MasterChef Celebrity
“Ante todo tenía que estar limpia”, Juli Poggio se lavó las axilas en plena gala de MasterChef Celebrity Imagen: captura Telefe/Infobae
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Julieta Poggio se lavó las axilas en la bacha durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity debido al intenso calor mientras preparaba un lemon pie.
  • Pese a las complicaciones con su postre y el insólito método de higiene en vivo, la participante evitó la expulsión, mientras que Alejandro Lerner quedó eliminado del certamen.
  • La llamativa actitud de la mediática desató fuertes debates y críticas en redes sociales sobre las normas de higiene en la televisión, potenciando la repercusión del reality.
Resumen generado con IA

En una noche que afirmó fue “complicada”, Juli Poggio sufrió las condiciones de los estudios de MasterChef, que entre la tensión y el calor de las cocinas decidió tomarse una pausa para higienizarse de manera particular. La ex Gran Hermano aprovechó el momento en el que fue a lavar los platos para también realizar un “baño polaco” en la última emisión de la gala de eliminación.

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Mientras se enfrentaba a la preparación de un lemon pie, Juli Poggio decidió tomar un desvío de su labor strictly culinaria para lavarse las axilas en la pileta de la cocina. Sin rodeos, la bailarina soltó el utensilio de cocina y aprovechó el momento mientras el caño del agua estaba abierto. “Ay no chicos, me tengo que lavar un poco el chivo”, expresó sin reservas.

La joven procedió a echarse agua ante la mirada de sus compañeros que estaban en el balcón de los salvados de esa noche. “Me agarró mucho calor con el sweater”, se justificó Juli mientras procedió con su tarea de higiene, y agregó: “peor es estar como estoy, mejor estar limpia”, reparó.

El insólito momento de Juli Poggio frente a las cámaras

“El calor que estoy teniendo hoy no lo sentí nunca en mi vida”, afirmó en una acotación la bailarina. “Sale un baño polaco en la bacha”, dijo mientras las reacciones asombradas de sus compañeros inundaban el estudio. Antes de volver a enfocarse en el lemon pie, Poggio justificó su actitud con humor: “Les voy a gustar como soy, mejor los saludo”. Y cerró: “Lo siento mucho. Ante todo tenía que estar limpia”.

Más tarde, en la evaluación del jurado, Poggio comentó que al procedimiento de su postre Lemon Pie se le sumaron muchas dificultades. “Fue una noche muy complicada, me tuve que hacer un baño polaco en vivo porque casi me desmayo”, fue la primera confesión de la ex Gran Hermano ante los jurados en la instancia de degustación.

Germán Martitegui, asombrado, consultó qué era un “baño polaco” mientras se tomaba la cabeza con incredulidad. Damián Betular aportó su sugerencia. “¿Baño polaco no es con una toallita?”, consultó. “Cuando no pasás por la ducha te lavás las partes íntimas”, agregaron a coro con Wanda Nara.

La resolución del jurado y una despedida inesperada

“Germán, ¿quién no lo ha hecho? El baño polaco es de la calle, chicos, para zafar un rato”, concluyó Juli Poggio con una sonrisa liviana. Aunque su preparación no convenció ni endulzó por demás al jurado, Juli Poggio logró evitar ser eliminada y se salvó de esta instancia crítica. Quien quedó eliminado fue Alejandro Lerner, quien debió despedirse del desafío.

El desafío consistió en elaborar una tarta de limón con todos sus componentes: masa, relleno, merengue y almíbar. Los participantes tuvieron una hora para completar la receta y presentar sus platos ante el jurado.

La reacción de las redes 

En las redes, la respuesta de muchos de los followers de Poggio fue variada. Aunque muchos festejaron la espontaneidad de la mediática, otros la criticaron con dureza.

“No me parece gracioso”; “¿Y no le dijeron nada?“; ”Ufff, mal, muy mal"; “Refina la chica”; “¡Un horror!“; ”La fina"; fueron algunos de los mensajes que recibió.

La misma Julieta Poggio se encargó de contestar al hate que recibió en los mensajes. “Chicos, perdón, antes limpia que cocinar con calor”, lanzó.

Las críticas técnicas que definieron quien fue eliminado 

La situación de Alejandro Lerner fue más complicada. El músico reconoció que los nervios le jugaron una mala pasada durante la preparación y que llegó a confundir las claras con las yemas, un error que afectó directamente el resultado de su crema de limón.

Al presentar su plato, el cantante resumió su autocrítica con una frase contundente: “Es feo pero es mío y me la aguanto”.

Los integrantes del jurado detectaron varios problemas técnicos. Betular advirtió que faltaba o sobraba algún ingrediente, mientras que Martitegui identificó que el curd había sido preparado con claras en lugar de yemas. También señaló errores en las proporciones utilizadas.

Lejos de buscar excusas, Lerner reconoció sus equivocaciones ante los chefs y admitió que había atravesado una situación de mucha tensión durante la prueba.

Temas MasterchefJulieta Poggio
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