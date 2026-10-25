Rosario Ortega dio a conocer cuál fue la reacción de Palito y Evangelina Salazar tras la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

El impacto de la separación no solo sacudió la intimidad de los Ortega, sino que también resonó con fuerza en el círculo de amigos históricos de la familia. El conductor Juan Alberto Mateyko estalló en las redes sociales con un duro posteo dedicado al músico en el día de su cumpleaños, en el que cuestionó fuertemente el comunicado de la modelo. “No te merecías eso”, expresó el animador y generó un escándalo paralelo que obligó a los protagonistas a salir a responder.